Kirseberg får sommartorg: Bilar ersätts av lek och mötesplatser

Den tidigare parkeringsplatsen vid Coop i Kirseberg har omvandlats till ett livligt sommartorg med pingisbord, lekutrustning och ett frivilligt kafé. Projektet, ledd av Kina Bergdahl, bygger på dialog med boende och testar temporära stadsrum inför möjliga permanenta lösningar.

I Kirseberg har en tidigare parkering intill Coop-området förvandlats till ett levande sommartorg där bilar har bytts ut mot lek- och mötesplatser. På den plats där man förr hade parkerat bilar finns nu ett pingisbord, färgglada bänkar och den klassiska sex meter höga bordslampan som lyser över området.

Fram till den 30 september är parkering förbjuden, men en container har placerats på platsen med lånemöjligheter för skateboards, pingisbollar, pärlor och andra fritidsprylar. Projektet är en del av en temporär stadsomvandling som görs i samarbete med lokala invånare och föreningar. Projektledaren Kina Bergdahl har betonat vikten av en dialog med boende och näringsliv. En enkät bland lokala invånare visade starkt stöd för ett mer levande torget, och även Coop-butikschefen bekräftade att den tidigare parkeringsplatsen knappt användes.

Detta gav modet att omvandla området utan att riskera stora klagomål från bilister. Flera lokala personer har uttryckt sin glädje över förändringen. Näringslivsrepresentanter, som volontärerna bakom det ideella kaféet drivet av föreningen Bulltofta SIF, har tagit emot rosor i en liten ceremoni och kallat torget "perfekt" efter att det tidigare hade beskrivits som det tråkigaste i Malmö.

Invånare som Nora, Isam och Melvin, som bor i närheten, uppskattar de nya barnaktiviteterna och de öppna ytorna där de kan leka utan att behöva oroa sig för trafik. Även äldre boende som Sesil Hansson noterar att området nu känns tryggt och inbjudande. Hon skrattar åt de få som eventuellt skulle sakna parkeringsmöjligheten och menar att de som är kritiska mest är "bensinälskare".

Utöver själva torget har stora delar av Vattenverksvägen mellan Torngatan och Källargatan gjorts om till en "Sommargata" där fotgängare prioriteras. Biltrafik är endast tillåten för specifika ärenden som färdtjänst eller taxi, och den enkelriktade gatan på torgets östra sida är helt avstängd för bilar för att öka tryggheten kring den närliggande förskolan. Syskonen Henry och Tilda samt deras mamma Ivana cyklar dagligen till torget och tar med sig hjälmar och ibland lånar utrustning från containern - kastsäckar, skateboards och rockringar.

Det finns ännu ingen fast plan på att torget ska bli permanent, men kommunen i Malmö har gjort det tydligt att de driver många temporära experiment och kommer att utvärdera resultatet innan de bestämmer om en eventuell bestående anläggning ska byggas.

"Vi testar, utvärderar och anpassar efter behov", säger Bergdahl, och pekar på de positiva reaktionerna som ett tecken på att den här typen av projekt kan bli en modell för framtida urbana transformationer i staden





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Kirseberg Sommartorg Stadsutveckling Lekplatser Temporära Lösningar

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