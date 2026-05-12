Åklagare skyldiga att begära utvisning vid brott med strängare straff än böter

Regeringen föreslår att åklagare ska vara skyldiga att yrka på utvisning vid alla brott med strängare straff än böter. Åklagarmyndigheten anser att åklagare redan är skyldiga att yrka på utvisning när det föreligger objektiva förutsättningar för det, men den nya lagen väntas leda till en sexdubbling av antalet brottsutvisningar.

Snart röstar riksdagen om att åklagare ska bli skyldiga att begära utvisning vid alla brott med strängare straff än böter . Det man offrar på vägen är alla de människor som tror att de ska bli utkastade ur landet, trots att lagen inte alls medger det, säger överåklagare Lennart Guné.

Regeringen har föreslagit flera skärpningar av reglerna om utvisning på grund av brott, som väntas leda till en sexdubbling av antalet brottsutvisningar. Reglerna föreslås börja gälla den 1 september, och riksdagen röstar den 15 juni. Ett av förslagen är att åklagare ska bli skyldiga att yrka på utvisning vid alla brott med strängare straff än böter





