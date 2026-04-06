Klass, tillhörighet och barndomsminnen: En etnologs reflektioner från Gävle

Etnologen Susanne Holst från Gävle reflekterar över klass, tillhörighet och hur barndomen i arbetarklassen på Brynäs formade hennes syn på världen och tillgången till olika kulturella rum. Essän utforskar känslan av utanförskap och vikten av socialisation.

Holst betonar vikten av socialisation och hur vi genom erfarenheter och observationer lär oss de oskrivna regler och koder som styr vårt agerande i olika miljöer. Hon belyser också hur tidiga intressen och sammanhang kan forma våra framtida vägval, trots gemensamma utgångspunkter. \I essän lyfter Holst fram Gävle museum som en viktig plats under barndomen, en tillflyktsort där hon kunde finna lugn och inspiration. Hon minns specifika utställningar och hur hon, genom att betrakta dem, kunde fly från de utmaningar som fanns i hemmet. Samtidigt konstaterar hon att kultur, i form av teater och konserter, inte var en naturlig del av hennes vardag. Denna brist på tillhörighet blev särskilt tydlig när hon senare började studera vid Umeå universitet, där hon upplevde en känsla av att inte riktigt höra hemma. Holst beskriver hur hon tvekade inför att kliva in genom dörren till Humanisthuset, osäker på de oskrivna regler och förväntningar som gällde i den akademiska världen. Denna känsla av utanförskap, som hon benämner med det engelska uttrycket 'feeling like a fraud', förblev en återkommande upplevelse tills hon genom etnologin fick verktyg att förstå och analysera dessa erfarenheter. \Holst beskriver även hur hennes intresse för historia väcktes genom faderns läsning av böcker om Napoleon och Karl XII, vilket ledde till en tidig orientering mot det förflutna. Hon betonar också vikten av de sociala koderna och vanorna som formar vår tillhörighet. Essän reflekterar över hur klassbakgrund och socialisation påverkar vår förmåga att känna oss hemma i olika miljöer och hur dessa erfarenheter kan prägla oss genom livet. Holst illustrerar detta genom att kontrastera sin egen uppväxt med de möjligheter som fanns i Gävle, men som inte var självklara för henne. Hon menar att kultur är både de estetiska uttrycksformerna och våra vardagliga sätt att leva, och att det är i mötet mellan dessa som social klass och tillhörighet blir synliga. Essän avslutas med en reflektion över hur etnologin gav henne en förståelse för de mönster som låg bakom hennes tidigare erfarenheter av utanförskap och hur det format hennes identitet. Detta perspektiv belyser hur personliga erfarenheter, kombinerat med akademisk kunskap, kan bidra till en djupare förståelse av samhället och individens plats i det





Similar News:Du kan också läsa nyheter som liknar den här som vi har samlat in från andra nyhetskällor.

Segling: Emil Järudd och Hanna Jonsson vann världscuppremiären i segling för morfäderEmil Järudd och Hanna Jonsson tog sin första stora titel tillsammans när de vann världscuppremiären i seglingens Nacra 17-klass på Mallorca.

Läs mer »

Rascals Revival Band Återupplivar Gladjazzen i GävleEn ny generation musiker i Gävle håller den klassiska New Orleans-jazzen levande genom Rascals Revival Band. Läs om bandets rötter, influenser och ambitionen att nå en bredare publik.

Läs mer »

Näringslivet och välfärden har inte råd att vänta på sena energibeslutIndustrin i både Sverige och Gävle är redo för klimatomställningen. Företag vill investera, växa och skapa nya jobb.

Läs mer »

Enkäten som splittrar partierna i Gävle: ”Chockerande”Flera partier skeptiska till medborgarråd.

Läs mer »

Skärgårdstrafiken i Gävle är ett särskilt fallSvar till insändare med signatur ”Ett entreprenörsparti tack” GD den 27/3

Läs mer »

'Det 'nya' Djurgården visar klass direkt - plockar poäng mot fjolårets succélag' - TopptipsetPrecis som Jesus uppenbarar sig Allsvenskan för lärjungarna under annandag påsk. Jag garderar friskt i finrummet där Brommapojkarna räknas tidigt på Hisingen. X2 rensar friskt!

Läs mer »