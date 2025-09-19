Klassisk Fantasy-film återvänder till biodukarna – och en hel värld av filmnyheter!

En storslagen fantasy-film från 2014, nominerad till 7 Razzie Awards, återvänder till biodukarna för en episk upplevelse. Samtidigt bjuder filmvärlden på en ström av nyheter, inklusive nya serier på Netflix, nya filmer på SVT Play och SkyShowtime, och spännande projekt inom skräck och action.

Ikväll är det dags för en episk återkomst på biodukarna! Den gigantiska filmen från 2014, som fick hela 7 Razzie-nomineringar, får en ny chans att trollbinda publiken. Nordisk Film uppmanar oss att “Upplev Bilbo, Gandalf och dvärgarnas resa från början till slut så som det är tänkt att upplevas – på en riktigt stor bioduk! Samla dina vänner, luta dig tillbaka och njut av timmar fyllda av äventyr, magi och oförglömliga filmögonblick.

” Denna filmiska upplevelse, som lovar att ta tittarna tillbaka till Midgård, kommer troligtvis att inkludera pauser för att ge publiken tid att andas. Filmens Extended-utgåvor är nämligen hela 8 timmar och 52 minuter långa, medan de vanliga bioversionerna “bara” är 7 timmar och 54 minuter. Exakt vilken version som kommer att visas är fortfarande oklar, och inte heller om det blir 2D eller exempelvis 3D med hög bildfrekvens. Spänningen stiger och filmälskare världen över förbereder sig för att återigen svepas med i denna storslagna berättelse. Denna visning är definitivt ett måste för alla fans av fantasifilmer och en perfekt möjlighet att återuppleva magin på det sätt som filmskaparna ursprungligen avsåg.\Förutom den storslagna återkomsten på bioduken, bubblar det även av nyheter inom filmvärlden. MovieZine har utsett årets 10 bästa spel från 2022, vilket ger gaming-entusiaster en chans att upptäcka de senaste mästerverken. Netflix fortsätter att stärka sitt utbud med inte mindre än 3 nya serier till helgen, vilket garanterar underhållning för alla smaker. Samtidigt erbjuder SVT Play ett urval av 16 nya filmer, inklusive 3 svenska toppfilmer som väntar på att upptäckas av en ny publik. Och glöm inte SkyShowtime som presenterar 3 nya filmer från 2025, där en av dem redan har fått toppbetyg. För skräckfilmsfantasterna kommer en ny film i ”Conjuring”-universumet, vilket garanterat kommer att kittla nerverna. Nyheter fortsätter även att flöda om potentiella megaaffärer i filmbranschen, där Netflix överväger ett köp av Warner Bros. Det är uppenbart att filmvärlden ständigt är i rörelse, och det finns alltid något nytt att upptäcka och diskutera. Denna intensiva period av filmnyheter lovar att ge underhållning och debatt långt framöver.\Det finns också en rad andra spännande projekt och nyheter inom filmvärlden. Mikael Persbrandt briljerar i en svensk feelgood-film från 2018, vilket ger publiken chansen att njuta av en varm och hjärtevärmande berättelse. Jessica Chastain visar sitt engagemang och uttrycker sitt intresse för att fortsätta med ”The Division”-filmen och uppmanar till att “få igång snacket!”. För de som är intresserade av naturkrim, finns det en fängslande film “Untamed”, som fått mycket positiv kritik. Det är tydligt att filmvärlden fortsätter att erbjuda en mångfald av genrer och berättelser, från storslagna fantasy-epos till intima feelgood-filmer och spännande thrillers. Denna breda variation säkerställer att det finns något för alla, och att filmindustrin fortsätter att vara en viktig och spännande del av vår kultur. Med en sådan mängd nya och kommande filmer och serier finns det ingen brist på underhållning att se fram emot. Och framtiden för film ser ljus och fylld av potential ut





