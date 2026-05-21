Klemensson Machining AB: En helhetsservice inom tillverkning och automationsindustrin

Klemensson Machining AB grundades 2015 som konsultbolag inom konstruktion. Sedan dess har bolaget vuxit till ett helhetsföretag inom tillverknings- och automationsindustrin. De erbjuder allt från CNC-fräsning och laserskärning till 3D-printing, montering och CE-märkning av maskiner.

Bolaget har även börjat leverera svetsfixturer baserade på egen konstruktion. Filip Klemensson, ägare och projektledare, betonar att det inte handlar om storleken på organisationen, utan om hur man arbetar. Han konstaterar att struktur och ordning är avgörande i den dagliga verksamheten. Patrik Rydén, produktionsledare och montör, betonar att det inte handlar om storleken på organisationen, utan just om hur man arbetar.

Han konstaterar att struktur och ordning är avgörande i den dagliga verksamheten. Han betonar att det är viktigt att planera noggrant, men att vara flexibelt och kunna anpassa sig till förändringar. Klemensson Machining AB har byggt upp ett nätverk av samarbeten och levererar komponenter och systemlösningar till bland andra AFRY, Granitor Systems och Volvo Cars. Under det senaste året har bolaget även breddat sin verksamhet mot Medtech-industrin, där de utvecklar och bygger maskiner för röntgen- och scanningslösningar.

Klemensson Machining AB är stolta över att kunna leverera stora projekt med småskalighetens styrka. De tar ansvar för hela projektet så att kunden får en produkt som uppfyller alla krav på säkerhet och funktion





