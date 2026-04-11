Klimataktivister inför rätta efter aktion mot privatflyg – Rättegången väcker frågor om yttrandefrihet och medborgarskap

Rättegången mot 17 klimataktivister från Scientist Rebellion efter en aktion mot Bromma flygplats i september 2023 har väckt frågor om kollektivt ansvar, yttrandefrihet och medborgarskap. Aktivisterna, många forskare, använde rättegången för att lyfta fram klimatfrågan, dela forskningsresultat och kritisera privatflyg.

I en brunskimrande säkerhetssal i Attunda tingsrätt samlades ett tjugotal personer den 9 april för rättegångens tredje och sista dag. 17 klimataktivister från Scientist Rebellion stod åtalade för skadegörelse i samband med en aktion mot privatflygplan vid Bromma flygplats i september 2023.

Åklagaren menade att alla på plats antingen aktivt främjat eller åtminstone samtyckt till skadegörelsen genom att kasta färg på terminalen, baserat på bevis som att någon hållit en väska och att en annan sett färgen innan den kastades. Försvaret å sin sida hävdade att det var orimligt att kollektivt hålla alla 17 ansvariga när endast två faktiskt utfört handlingen. Rättegången väckte stor uppmärksamhet, inte minst då FN:s specialrapportör för miljöförsvarare, Michel Forst, kritiserat behandlingen av en av de åtalade, Isabelle Letellier, som nekats svenskt medborgarskap på grund av åtalet. Forst hade velat vittna men nekades av domstolen, vilket ytterligare spädde på kritiken kring rättsprocessen och dess påverkan på aktivisternas liv och engagemang. Denna rättegång blev en plattform där aktivisterna, många av dem forskare, delade med sig av forskningsresultat och argumenterade för behovet av klimatåtgärder. En av de åtalade, Karl, menade att privatflyg och lyxkonsumtion hindrar klimatomställningen, både genom utsläpp och som en symbol för orättvisa. Rättegången blev mer än bara en juridisk process; den blev en arena för klimatdebatt, forskningspresentationer och reflektioner över rättvisa och medborgarskap. \Rättegången präglades av en atmosfär av både uppsluppenhet och allvar, där aktivisterna uttryckte allt från lättnad till oro inför utgången. Isabelle Letellier, vars framtid i Sverige var starkt påverkad av åtalet, delade sina känslor av lättnad efter förhöret men också spänning inför domen. Hon betonade vikten av medborgarskap för att kunna delta fullt ut i det svenska samhället, inklusive rätten att rösta och engagera sig i samhällsdebatten. Flera av de åtalade, inklusive pensionärer och personer med varierande ekonomisk situation, upplevde rättegången som en komplex blandning av juridik, aktivism och personliga erfarenheter. Rättsförhandlingarna belyste frågor om kollektivt ansvar, yttrandefrihet och den ökande polariseringen i klimatdebatten. De åtalade använde sina förhör för att belysa konsekvenserna av klimatförändringarna och betonade vikten av att agera mot privatflygets påverkan på miljön. Jeanette Eggers, en av talespersonerna för aktivisterna, beskrev rättegången som en forskningskonferens, vilket återspeglar den akademiska bakgrunden hos många av de åtalade och deras engagemang i vetenskaplig forskning. \Den internationella uppmärksamheten kring rättegången visade på en växande oro för hur klimataktivister behandlas och hur deras engagemang påverkar deras liv och rättigheter. Kritiken från FN och andra organisationer underströk behovet av att värna om yttrandefriheten och skydda de som kämpar för en hållbar framtid. Flera av de åtalade uttryckte en känsla av att vara missförstådda och att deras handlingar tolkades felaktigt. Vissa aktivister kände en viss avskräckning inför brottsanklagelserna, medan andra betonade vikten av att fortsätta kämpa för klimatet. Rättegången genererade en bredare diskussion om de etiska och juridiska aspekterna av klimataktivism och om samhällets ansvar att ta itu med klimatförändringarna. Diskussionerna vid rättegången pekade på en växande medvetenhet om klimatfrågan och dess komplexitet, vilket framgår av att aktivisterna använde sina förhör för att presentera forskningsresultat och understryka vetenskapens roll i klimatdebatten. Rättegången kom att bli ett viktigt forum för att lyfta fram frågor om rättvisa, medborgarskap och den roll som aktivism spelar i dagens samhälle, där många av de åtalade också betonade den symboliska betydelsen av sina handlingar och vikten av att visa solidaritet med andra som kämpar för klimatet





