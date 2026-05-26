Klimataktivister stämmer svenska staten för kränkta rättigheter

46 klimataktivister från Sverige , Norge och Tyskland stämmer svenska staten för att de anser att polis och rättsväsende kränker deras rättigheter . Aktivisterna anklagar Sverige för att bryta mot yttrande- och demonstrationsfriheten genom att ställa aktivister inför rätta, och kallar fallet Rosamålet.

Målets företrädare Viktor Jonsson anser att det rör sig om en rättslig förföljelse, som gör människor rädda för att protestera. - Vi ser att folk vågar inte längre demonstrera. Vi bötfälls, häktas och nu, som vi har sett de senaste åren, när folk faktiskt får fängelsedomar, säger han i samband med att ansökan lämnas in till Stockholms tingsrätt på tisdagen. Janine O'Keeffe är en av klimataktivisterna, som hoppas att stämningen leder till ett rejält skadestånd.

Hon har deltagit i ett flertal demonstrationer. Det handlade om att förhindra trafiken på E4 och Centralbron i Stockholm, en protest som tvingade banken SEB att avbryta sin bolagsstämma, liksom en aktion mot Bromma flygplats. - De sa att vi hade utfört sabotage, men det hade vi inte. Det enda jag hade gjort var att hålla i en mikrofon.

Så jag var en av de 15 som frikändes, säger O'Keeffe. Två personer dömdes tidigare i maj för aktionen mot Bromma, där röd färg kastades på en byggnad, ett flygplan och flera bilar. Rosamålet hävdar att polisens agerande vid flera demonstrationer, liksom rättsfallen i sig, bryter mot lagar och internationella konventioner. Enligt pressmeddelandet har 388 aktivister misstänkts för brott sedan 2020.

Sverige har även kritiserats av människorättsorganisationer. John Stausser, chefsjurist för Civil Rights Defenders beskriver en utveckling där demonstrationer kriminaliseras när demonstranter möts av allt hårdare åtal. - Det påverkar viljan och förmågan att delta i demonstrationer och att använda sin yttrandefrihet, vilket är ett hot mot grundlagsskyddade rättigheter, säger John Stausser, chefsjurist för Civil Rights Defenders. Detta har lett till att människor är rädda för att protestera och detta hotar grundlagsskyddade rättigheter.

