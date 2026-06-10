Klimatförändringarna utmanar fotbolls-VM: Farlig värmestress ökar risken för spelare och åskådare

En ny studie visar att mer än hälften av den globala uppvärmningen skett sedan det senaste fotbolls-VM i Nordamerika 1994. Forskare varnar för ökad risk för farligt varma matcher och kräver anpassningsåtgärder för att skydda spelare och publik.

Det har gått 32 år sedan fotbolls-VM senast ordnades i Nordamerika. Och det har hänt en hel del med klimatet under perioden. Mer än hälften av den globala uppvärmningen har skett sedan dess, vilket ökat risken för farligt varma matcher, säger Friederike Otto, professor i klimatförändringar vid Imperial College London.

Hon leder forskarnätverket World Weather Attribution, som specialiserar sig på att se hur klimatförändringarna påverkar extremväder. Inför mästerskapet har forskarna gått igenom alla 104 matcher och undersökt hur förhållandena förändrats sedan 1994. De har använt ett tidsvägt värmeindex, WBGT, som i det här fallet främst utgår från temperatur och luftfuktighet. Måttet anger hur svårt det är för kroppen att göra sig av med överflödsvärme.

Narkosläkaren Chris Mullington, som också forskar på värmestress, förklarar att fotbollsspelare genererar mycket metabolisk värme under intensivt spel. När WBGT stiger blir kroppens kylförmåga mindre effektiv, och risken för hälsoproblem ökar. Störst risk finns i städer som Houston, Dallas och Atlanta, även om arenorna där är luftkonditionerade. Nio matcher beräknas spelas på arenor utan luftkonditionering under så pass farliga förhållanden att spelarfacket rekommenderar att de skjuts upp.

Om samma matcher spelats 1994 skulle bara sex ha varit under suchta förhållanden. Inte bara spelarna påverkas, utan också åskådarna, som kommer i många åldrar och med olika medicinska åkommor. De utsätts under en längre period än själva matchen eftersom de måste resa till arenan, köa i solen, besöka fanzoner och sitta på exponerade platser. Därför är det viktigt att hela evenemangsplaneringen tar höjd för värmebelastning, inte bara själva matchtiderna.

Den globala temperaturökningen sedan 1994 har hittills varit 0,7 grader, och om utsläppen fortsätter enligt prognoserna kommer den att mer än fördubblas. Utan anpassningsåtgärder som nedkylande infrastruktur, skuggiga platser för åskådare, åtgärder för uppvätskning och luftkonditionering blir det under sommaren på norra halvklotet ännu farligare för alla inblandade. Fotbollsspelarfacket Fifpro har drivit på för hårdare riktlinjer för värmestress baserat på WBGT. Indexet mäter inte bara temperatur utan också fuktighet, värmestrålning och vind.

Enligt Fifpro bör kylpauser införas när WBGT överstiger 26 grader, helst 30 minuter in i halvleken. När WBGT når 28 grader bör matcher skjutas upp tills förhållandena är säkra. Värmestress kan leda till värmeattackar hos även väl förberedda elitidrottare, med symptom som pulshöjning, förvirring och i värsta fall dödlig cirkulationskollaps. Vanligare problem är irritation, sänkt prestationsförmåga, yrsel, illamående, kramper och uttorkning.

Exempel från tidigare evenemang visar att extremhetta redan är ett problem: vid EM 2022 i Storbritannien utfärdades en röd varning för extrema temperaturer, och under klubblags-VM i Washington använde spelare särskilda kylmetoder. Källor: World Weather Attribution, Fifpro, Arbetsmiljöverket





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