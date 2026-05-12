Klimatförändringarnas påverkan på fästingburna sjukdomar och risker för barn

En djupgående analys av hur ett varmare klimat leder till ökad spridning av fästingar och nya, okända infektioner, baserat på forskning av barnläkaren Barbro Hedin Skogman.

Världens klimat genomgår just nu drastiska förändringar som påverkar i princip alla levande organismer och deras naturliga livsmiljöer. En av de mest påtagliga och oroande konsekvenserna i Sverige är den markanta ökningen av fästingpopulationen samt deras geografiska utbredning.

Tidigare var fästingar främst ett problem i södra delarna av landet och längs kusterna, men i takt med att medeltemperaturen stiger rör sig dessa små spindeldjur allt längre norrut och högre upp i terrängen. Mildare vintrar spelar här en helt avgörande roll. Eftersom fästingarna inte längre utsätts för extrema köldperioder som tidigare slog ut stora delar av populationen, överlever betydligt fler individer till nästa säsong.

Detta skapar en kumulativ effekt där antalet fästingar i naturen ökar för varje år som går. Samtidigt har fästingarnas aktiva period förlängts avsevärt. Där man förr kunde räkna med en begränsad riskperiod under sommarmånaderna, är fästingarna nu aktiva under en betydligt större del av året, vilket innebär att människor exponeras för risker under både vår och höst på ett sätt som inte var vanligt tidigare.

För att förstå vidden av denna utveckling leder barnläkaren Barbro Hedin Skogman vid Falu lasarett en omfattande och viktig forskning. Hon fokuserar särskilt på barn och unga, en grupp som är särskilt utsatt eftersom de ofta vistas utomhus, leker i gräs och rör sig i vegetation där fästingarna väntar på sina värdar. Barns immunförsvar reagerar dessutom annorlunda än vuxnas, vilket gör det extra viktigt att förstå hur smittor påverkar just denna åldersgrupp.

Barbro Hedin Skogman har genomfört flera studier om fästingburna sjukdomar, men hennes nuvarande projekt syftar till att kartlägga nya och mindre kända infektioner som kan ha introducerats i det svenska ekosystemet på grund av det förändrade klimatet. De flesta människor i Sverige är väl förtrogna med riskerna kopplade till TBE och Borrelia, men forskningen visar att fästingarna kan bära på en betydligt bredare palett av patogener.

Att identifiera dessa mindre kända smittor är av högsta prioritet för att vården ska kunna utveckla adekvata diagnostiska verktyg och effektiva behandlingsmetoder, så att barn inte riskerar att få felbehandling eller att symptom ignoreras för att de inte stämmer överens med de klassiska sjukdomsbilderna. Denna medicinska utmaning ställer stora krav på hela det svenska hälso- och sjukvårdssystemet samt på allmänhetens medvetenhet och förebyggande åtgärder.

När nya smittor dyker upp krävs det att läkare och sjuksköterskor kontinuerligt uppdateras om de senaste forskningsresultaten och lär sig känna igen atypiska symptom. Det finns en reell risk att vissa infektioner missas om man enbart letar efter tecken på Borrelia eller TBE. Barbro Hedin Skogman betonar att det är nödvändigt att se helheten och förstå sambandet mellan ekologi, klimat och medicin.

I takt med att temperaturen fortsätter att stiga kan vi förvänta oss att ännu fler arter av fästingar eller nya typer av bakterier och virus migrerar till våra breddgrader. Detta innebär att vi måste anpassa vårt beteende, använda skyddskläder och vara mer noggranna med fästingkontroller efter vistelse i naturen. Genom att kombinera klimatdata med klinisk forskning kan samhället skapa bättre varningssystem och rikta vaccinationsinsatser till de områden där risken är som störst.

Det handlar i slutändan om att bygga en robust beredskap för en framtid där naturens förutsättningar har skiftat fundamentalt, och där skyddet av barnens hälsa står i centrum för det förebyggande arbetet





