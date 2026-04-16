Klimatmålen i fara: Lokal initiativkraft möter nationellt motstånd

Sveriges nuvarande klimatpolitik är otillräcklig för att nå vare sig kortsiktiga eller långsiktiga klimatmål. Detta leder inte bara till förvärrade klimatförändringar utan även till sämre folkhälsa, minskad konkurrenskraft och ökad otrygghet. Kommuner kämpar på lokal nivå för att skapa hållbara lösningar, men saknar den nationella samverkan och de verktyg som krävs för att fullt ut bidra till Sveriges klimatomställning. Tre konkreta förslag presenteras för att stärka klimatarbetet och säkerställa en hållbar framtid för alla.

Sveriges nuvarande klimatpolitik är på fel kurs. Den bräckliga vägen vi vandrar leder oss inte mot våra ambitiösa klimatmål , varken på kort eller lång sikt. Bristen på en robust och framåtblickande klimatpolitik riskerar inte bara att förvärra klimatförändringarna ytterligare, utan har även djupgående negativa konsekvenser för folkhälsan, vår nationella konkurrenskraft och den allmänna tryggheten i samhället.

För oss som dagligen arbetar på lokal nivå, i hjärtat av våra kommuner, är denna verklighet smärtsamt tydlig. Vi ser hur möjligheterna att skapa en bättre vardag för våra medborgare begränsas av en nationell strategi som inte räcker till. Vår ambition är att främja att fler barn kan ta sig till skolan på ett säkert och miljövänligt sätt, genom att gå eller cykla. Vi strävar efter att stärka det lokala näringslivet genom gemensamma klimatinitiativ som ökar vår attraktionskraft. Dessutom arbetar vi aktivt för att minska vårt beroende av fossila bränslen, både ur ett klimataspekt och ur ett beredskapsperspektiv, för att säkra vår energiförsörjning i en alltmer osäker värld. Det är uppenbart för oss att en ambitiös och effektiv klimatpolitik går hand i hand med en positiv och framgångsrik utveckling av våra kommuner. Vi upplever ett starkt folkligt stöd för dessa strävanden, en vilja bland medborgarna att bidra till en hållbar framtid. Men, och detta är en avgörande punkt, vi kan inte ensamma garantera våra kommuninvånare en bättre vardag om inte regeringen agerar med kraft och samverkan. En stor andel av de utsläpp som sker inom våra kommuner ligger utanför vår direkta kontroll och rådighet. Därför är behovet av nationella utsläppsminskande åtgärder, som implementeras i närtid, akut. Vi har identifierat tre konkreta förslag som vi anser är avgörande för att stärka Sveriges klimatarbete. Dessa är förslag som vi vill se lyftas och intensivt diskuteras under den kommande valrörelsen, förslag som vi är övertygade om att alla riksdagspolitiker kan och bör ställa sig bakom, oavsett partitillhörighet. För det första vill vi se ett tydligt nationellt mål för kollektivtrafikens andel av motoriserade resor. Ett lämpligt mål, i linje med det förslag som Svensk Kollektivtrafik har presenterat, skulle vara att minst 4 av 10 motoriserade resor ska vara kollektiva senast år 2030. För att kommunerna ska kunna axla sitt ansvar och aktivt bidra till att uppfylla Sveriges klimatpolitiska ramverk, föreslår Klimatkommunerna att ett bindande klimatavtal upprättas mellan staten och samtliga Sveriges kommuner. Detta avtal bör innebära att staten finansierar en betydande del av kommunernas klimatsamordningsresurser – det strategiska och proaktiva arbetet för att minska utsläppen av växthusgaser. Dessutom bör staten inrätta en nationell samordningsfunktion för att stödja och guida kommunerna. I gengäld åtar sig kommunerna att genomföra konkreta och mätbara åtgärder lokalt. För det andra krävs det omfattande satsningar på att rusta upp och bygga ut landets järnvägsinfrastruktur. Detta är nödvändigt för att öka kapaciteten, förbättra punktligheten och därmed tillgängligheten för både gods- och persontrafik. Särskilt viktiga stråk för pendel- och regionaltågstrafiken måste prioriteras. För det tredje, för att stärka folkhälsan, skapa mer attraktiva städer, säkra skolvägar och öka den allmänna tryggheten, vill vi se ett dedikerat stödsystem – ett mobilitetsavtal. Genom detta avtal ska staten delfinansiera lokala initiativ och investeringar i gång-, cykel- och kollektivtrafik. Stödsystemet måste vara tillgängligt för alla Sveriges kommuner och avtalen bör inkludera paket av åtgärder med ett starkt fokus på så kallade steg 1- och steg 2-åtgärder. Dessa är främst icke-fysiska åtgärder som optimerar och effektiviserar vårt befintliga transportsystem, snarare än att kräva stora infrastrukturprojekt. För att säkerställa en tydlig styrning och riktning behöver nationella mål sättas upp för att öka andelen gång- och cykeltrafik, samt att strategier utarbetas för hur dessa mål ska uppnås. Slutligen föreslår vi att tio procent av den nationella infrastrukturbudgeten öronmärks specifikt för cykelrelaterade åtgärder. Klimatfrågan är en av de absolut viktigaste frågorna i den kommande valrörelsen. Våra tre förslag utgör en generös gåva till alla politiker som kandiderar till riksdagsvalet. Vi uppmanar er att ta dem, att omfamna dem och att göra dem till era egna visioner för ett hållbart Sverige





ABDebatt / 🏆 2. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Klimatpolitik Klimatmål Hållbarhet Kommuner Transporter

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Peter Alestig: Detta dödar spekulationerna om en ”grön bubbla”Att Wallenberg går in som storägare i Stegra dödar spekulationerna om att den gröna omställningen skulle vara en bubbla, skriver DN:s Peter Alestig

Read more »

Hells Angels-ledare åtalad för grova brott mot sin före detta fruEn 61-årig tidigare Hells Angels-ledare står åtalad för bland annat våldtäkt, våldtäktsförsök och grovt koppleri av sin före detta fru. Rättegången pågår i Ångermanlands tingsrätt. Åklagaren menar att mannen sålde kvinnan till sexköp vid hundratals tillfällen. Kvinnan flydde och ringde 112, där år av övergrepp kom fram.

Read more »

Före detta politiker åtalad för 40 ekobrottEn före detta politiker från Vänsterpartiet i Alingsås, tidigare kopplad till det omtalade Gingänget, står nu åtalad för ett 40-tal ekobrott. Åtalet inkluderar 11 fall av förskingring genom falska returer hos sin arbetsgivare Clas Ohlson samt cirka 30 fall av trolöshet mot huvudman. Hon anmäldes för förskingring av sitt parti samma dag som partilokalen förstördes i en brand, en utredning om mordbrand som senare lades ned. Kvinnan hävdar att hon kompenserat sig för sitt ideella arbete för partiet genom att behålla returpengar och presentkort avsedda för välgörenhet.

Read more »

Sveriges sämsta McDonald's stängerJag är reporter på nyhetsdesken. Jag skriver om brott, olyckor, krig, politik, människoöden – allt möjligt egentligen – i Sverige och utomlands. Jag började på Expressen 2017 och har varit reporter och redaktör på flera olika avdelningar. Innan jag kom hit jobbade jag som lokalredaktör för NSD i Kiruna.

Read more »

Sveriges beredskap – en översyn av skyddsrum och totalförsvar i oroliga tiderI en värld präglad av ökad instabilitet och hot om storkrig, undersöker denna artikel Sveriges beredskap. Trots en historisk utbyggd civilförsvarsmodell, visar sig dagens skyddsrumsbestånd vara bristfälligt och kunskapsluckor råda bland både medborgare och myndigheter. Texten betonar vikten av både fysisk och mental förberedelse för att möta eventuella kriser.

Read more »

Calle Halfvarsson kan bli ”Sveriges dummaste” i TV4Livereporter med fokus på svensk hockey. Har ett stort intresse för vintersport i allmänhet och Ski Classics i synnerhet. Tidigare jobbat på Aftonbladet, Radiosporten och SVT. På Expressen sedan 2025.

Read more »