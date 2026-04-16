Klimatmarschen samlade hundratals i Stockholm för rättvis omställning

Hundratals deltagare marscherade genom Stockholm för att kräva kraftfulla klimatåtgärder och en rättvis omställning. Arrangörerna betonar vikten av folkligt tryck för att påverka beslutsfattare och minska utsläppen, med fokus på skogens betydelse för klimatet.

Under en solig torsdagseftermiddag samlades hundratals människor i centrala Stockholm för att delta i en manifestation för klimatet, naturen och en rättvis omställning . Marschen, organiserad av nätverket Klimatval 2026 och stödd av en bred koalition av 85 organisationer, syftade till att omvandla klimatångest till konkret handling och sätta press på beslutsfattare att lyssna på forskningen.

Från Odenplan, där en blåsorkester inledde med den italienska kampsången Bella ciao, rörde sig deltagarna mot Sergels torg. Bland de samlade fanns många äldre generationer, som Bitte Aspevall som inte demonstrerat sedan 1980 års kärnkraftsomröstning. Tillsammans med sin väninna Anna Wahrby bar hon ett plakat med en jordglob och texten Vårt enda hem. Bitte Aspevall underströk allvaret i situationen: Att rädda klimatet och naturen är viktigare än allt annat just nu, till och med viktigare än krigen även om de är hemska. Anna Wahrby instämde och uttryckte en förhoppning om att budskapet skulle nå fram till de styrande.

I mängden fanns även Nina Tadsen från miljöorganisationen Skydda skogen, klädd i en grön slängkappa med trädmotiv. Hon kritiserade den nuvarande politiken, där utsläppen istället för att minska ökar. Tadsen hänvisade till ny forskning som visar att det moderna skogsbruket har lett till en kolskuld i Sverige som överstiger alla fossila utsläpp sedan 1835, vilket understryker skogens avgörande roll för klimatet.

Initiativet bakom marschen bygger på forskning som pekar på behovet av ett starkt folkligt tryck för att driva igenom nödvändiga förändringar. Arrangörerna lyfter fram att en överväldigande majoritet, 89 procent av världens befolkning, önskar att regeringar agerar mer resolut i klimatfrågor. Bland de anslutna organisationerna återfinns välkända namn som Naturskyddsföreningen, PRO Stockholm län, Svenska Kyrkan Stockholms stift, Greenpeace, KlimatSverige, Aurora, Grandparents For Future och Extinction Rebellion.

På Sergels torg skulle talare som Ida Edling från Aurora, Mattias Goldmann från 2030-sekretariatet och Hanna Nelson från Oxfam Sverige möta publiken för att ytterligare belysa vikten av klimatåtgärder och en rättvis omställning. Syftet är att inge hopp och motivation att agera, snarare än att fastna i klimatångest. Det framhölls att alla måste bidra till minskade utsläpp och att detta är en del av ett gemensamt arbete för en positiv förändring. Talarna betonade att det handlar om hela vårt liv och framtiden, och att politiken måste ändra riktning från att vara bakvänd till att verka för en hållbar utveckling och uppmana allmänheten att vakna upp inför de akuta klimatutmaningarna. Demonstrationen blev ett tydligt tecken på att medborgarna kräver handling och en omgående kursändring i miljö- och klimatpolitiken.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Höns i kaos på E20: Hundratals höns och burar på motorvägenE20 mellan Götene och Skara drabbades av kaos efter att ett stort antal höns och hönsburar hamnat på vägen. Polisen arbetar med att hantera situationen och hitta ägaren till de förlorade hönsen. Trafikanter uppmanas till extra uppmärksamhet.

Read more »

– sköt ner hundratals – Senaste nytt om kriget i UkrainaRysslands storskaliga invasion av Ukraina har pågått sedan den 24 februari 2022, då ryska trupper anföll Ukraina från flera håll. Ryssland ockuperar flera regioner i östra och södra Ukraina. Här hittar du SVT:s liverapportering om kriget.

Read more »

Dubbdäck förbjuds på fler gator i StockholmDet rödgröna styret slår till mot Stockholms dubbdäcksanvändare. Nu förbjuder man däcken på fyra gator i centrala stan – och utreder fler. – Det handlar om att minska klimatutsläppen från bensin- och dieselbilar, säger Trafikborgarrådet Lars Strömgren (MP).

Read more »

Stopp i tågtrafiken mellan Stockholm och GöteborgDet är stopp i tågtrafiken mellan Alingsås och Vårgårda efter att ett träd fallit ner på spåret, skriver GP.

Read more »

Hundratals gravar och kapell hittade under nedbrunnen kyrkaArkeologer har upptäckt över hundra gravar från 1600-talet eller tidigt 1700-tal under den nedbrunna Hietaniemi kyrka. Fynden, som inkluderar benrester från män, kvinnor och barn samt ett 1600-tals kapell, ska nu analyseras för att ge insikt i livet för dåtidens invånare. Analyserna kan visa på sjukdomar, kost och ursprung genom strontium-analyser, och förväntas ge värdefull information för framtida forskning.

Read more »

De öppna drogscenerna i Stockholm fortsätter att minskaFrån 53 till 34 öppna drogscener på två år • En plats går emot strömmen.

Read more »