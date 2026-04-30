Kneecap: Från Belfast till världsturné – om Kuba, Palestina och det nedlagda åtalet

Sydsvenskans intervju med Mo Chara från det irländska rapbandet Kneecap om deras nya album, politiska engagemang och den senaste tidens kontroverser.

Sydsvenskan träffar Mo Chara från det irländska rapbandet Kneecap . Han berättar om det nedlagda åtalet, det nya albumet ”Fenian” och resan från småspelningar i västra Belfast till världsturnéer.

Mo Chara, något sliten men klädd i svart hoodie och keps, befinner sig mitt i en pressdag – den åttonde av elva intervjuer, och den enda svenska. Nyligen återvände Kneecap från en biståndsresa till Kuba, tillsammans med bland andra Jeremy Corbyn och Hasan Piker, som en del av konvojen Nuestra América Convoy. Konvojen syftade till att mildra effekterna av USA:s blockad mot Kuba, och Kneecap bidrog med cirka 300 kilo medicin, medan hela konvojen transporterade över 20 ton förnödenheter.

Mo Chara beskriver Kuba som ett vackert men nedgånget land, och betonar den starka solidariteten mellan Kuba och länder med en gemensam kolonialhistoria. Kneecaps resa från en obskyr lokal angelägenhet i västra Belfast till ett globalt fenomen har varit snabb. Deras nya album, ”Fenian”, är deras tredje fullängdare efter ”3CAG” (2018) och ”Fine art” (2024). Mo Chara beskriver en blandad känsla inför albumsläppet – en pepp inför att få ut musiken, men också en viss nervositet.

Bandet har skapat rubriker genom sitt stöd för Palestina, vilket tydligt hörs på låten ”Palestine” där de samarbetar med Ramallah-rapparen Fawzi. Kneecap ville ge en palestinsk röst utrymme för att berätta sin egen historia. Tidigare har bandet också fått draghjälp från etablerade artister som Grian Chatten från Fontaines DC, som sjunger refrängen på ”Better way to live”. Detta samarbete öppnade nya marknader för Kneecap.

Kneecap har dock också mött kontroverser, särskilt efter att ha visat stöd för Palestina under en spelning på Coachellafestivalen i USA. Budskap som ”Israel begår folkmord mot det palestinska folket” ledde till avbokade konserter och kritik, bland annat från Judiska centralrådet. Mo Chara åtalades även för terrorbrott efter att ha viftat med en Hizbollah-flagga och ropat slagord som ”Up Hamas! Up Hezbollah!

” på en spelning i London. Åtalet ogillades dock på grund av preskriptionstid, och överklagandet från åklagarmyndigheten avslogs. Händelsen inspirerade bandet och återspeglas på det nya albumet, där ljudinspelningar från demonstrationer utanför domstolen i London har använts. Kneecap bildades 2018 och består av rapparna Móglaí Bap och Mo Chara, samt DJ Próvaí. Bandets historia har dramatiserats i filmen ”Kneecap” från 2024





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Netflix har just lagt till 5 av de mest hypade filmerna från 2024Idag är mer än en vanlig tisdag. Åtminstone på Netflix där fem riktigt hypade filmer har dykt upp för att förgylla utbudet. Lustigt nog hade de alla premiär 2024.

Read more »

Netflix lägger till hypade filmer från 2024 – spekulationer om framtida projektNetflix har lagt till fem efterlängtade filmer från 2024 och rykten florerar om kommande filmatiseringar av populära spelserier som Mario, Star Fox, Kirby och Fire Emblem. Artikeln diskuterar potentiella projekt och väntar på mer information.

Read more »

Sista chansen: Många har missat den första Beckfilmen från 1967När vi pratar om Martin Beck-skådespelare är Peter Haber förmodligen både populärast och störst. Men han var inte först. Några år tidigare spelades kommissarie Beck av Gösta Ekman i en säsong på sex filmer.

Read more »

Colombia tar ledarrollen i omställningen från fossila bränslenColombia arrangerar en klimatkonferens för länder som vill minska sitt fossilberoende efter att COP30 inte lyckades enas om en färdplan för utfasning av olja, kol och gas. Trots att fossila bränslen fortfarande är viktiga för Colombias ekonomi, har regeringen beslutat att fasa ut dem och söker inte efter nya fyndigheter.

Read more »

Människorättspris till journalister på Kuba och i GeorgienDen hotade kubanska medieplattformen La Hora de Cuba belönas med årets människorättspris av den svenska organisationen Civil Rights Defenders.

Read more »

Trump hotar med truppförflyttning från Tyskland efter kritik från Merz om IranDonald Trump hotar att flytta amerikanska trupper från Tyskland efter att Friedrich Merz uttryckt kontroversiella åsikter om Irans kärnvapenprogram. Situationen ökar spänningarna kring USA:s engagemang i Europa och strategin för att hantera Iran.

Read more »