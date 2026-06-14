Knicks tar hem ligasegern efter dramatiska finalmatcher

Knicks har vunnit finalen efter fem matcher och tar därmed hem ligasegern. Det är första gången sedan 1973 som Knicks tar hem titeln, och bara tredje gången i historien.

Jublet exploderade från Bronx till Brooklyn, från Harlem till Hells Kitchen tidigt under söndagsmorgonen, svensk tid. Finalen s femte match och Knicks tar därmed hem ligasegern.

Det femte mötet var likt tre av de fyra tidigare: Spurs hade ledningen efter tre quarters, men Knicks lyckades återigen plocka in poäng efter poäng, och när två minuter återstod hade man en trepoängsledning. Det slutade med en ny nagelbitare - med 16 sekunder kvar ledde man med 92-90. Knicks fick två straffkast med nio sekunder kvar men Mikal Bridges missade första. Det andra satt.

De sista sekunderna var ett enda nervdaller med staffkast åt båda håll, men Knicks höll undan. Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns, Josh Hart och de andra Knicksstjärnorna har nu gjort något som 90-talets storheter som Patrick Ewing aldrig lyckades med. Det är första gången sedan 1973 som Knicks tar hem titeln, och bara tredje gången i historien.

Stjärnglansen runtomkring Knicks har bara blivit starkare ju längre slutspelet gått, och under finalen har alla från Taylor Swift till Jerry Seinfeld suttit courtside för att följa laget. Under natten mot söndag syntes också prins Harry i publiken, han satt tillsammans med NBA-kommissionären Adam Silver men hade inte med sig Meghan Markle. Utanför Madison Square Garden rådde kaosartad karnevalstämning under watch-partyt, trots att Knicks alltså spelade borta - och det är bara början på festen i New York





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