Kokainrester i svenska vattendrag förändrar laxens naturliga beteende

En ny studie från SLU visar att nedbrytningsprodukter från kokain får unga atlantlaxar att ändra sitt rörelsemönster, vilket ökar risken för att de blir uppätna av predatorer.

En banbrytande studie utförd vid Sveriges lantbruksuniversitet ( SLU ) har kastat ljus över ett dolt miljöproblem som får allvarliga konsekvenser för det akvatiska livet. Forskare har kunnat konstatera att rester av narkotika, specifikt kokain och dess nedbrytningsprodukter, påverkar unga atlantlaxars naturliga beteendemönster på ett sätt som kan äventyra deras överlevnad i vilt tillstånd.

Studien fokuserar särskilt på ämnet bensoylekgonin, vilket är den vanligaste restprodukten när kokain bryts ner. Resultaten visar att fiskar som exponerats för dessa halter uppvisar ett betydligt mer riskfyllt beteende än sina artfränder. Istället för att upprätthålla sina naturliga viloperioder förblir de konstant aktiva, vilket innebär att de rör sig dubbelt så långt som normalt. Denna ständiga rörelse gör dem inte bara mer synliga, utan ökar även risken drastiskt för att de blir byten för predatorer. Professor Tomas Brodin, verksam inom akvatisk ekologi vid SLU, betonar allvaret i situationen genom att påpeka att vi i dagens samhälle oundvikligen har spår av illegala droger i våra vattendrag. Denna osynliga förorening, som ofta förbises i konventionella miljöbedömningar, visar sig ha en djupgående inverkan på ekosystemets balans. Forskargruppen under ledning av försteförfattaren Jack Brand understryker att en av de viktigaste slutsatserna är att miljöriskbedömningar hittills har varit för snäva. Genom att fokusera enbart på moderföroreningar istället för att inkludera de aktiva nedbrytningsprodukterna, missar man en betydande del av den totala miljöbelastning som djurlivet utsätts för. För att komma till rätta med detta växande miljöproblem krävs enligt forskarna omfattande åtgärder på flera nivåer. Detta inkluderar bland annat uppgraderade reningsverk som effektivt kan filtrera bort kemikalier och läkemedelsrester, samt implementering av nya regleringar och tekniska övervakningssystem. Trots de oroväckande resultaten rörande fiskarnas beteende finns det ingen anledning till oro för konsumenter eller för folkhälsan. Jack Brand förtydligar att halterna i naturen är ytterst låga och att de unga laxarna i studien befinner sig i ett skede långt ifrån den storlek där de blir aktuella som föda. När fisken väl når en storlek som gör den lämplig för mänsklig konsumtion har substanserna för länge sedan lämnat systemet. Debatten om vattenrening och läkemedelsrester i våra sjöar och älvar lär dock fortsätta, då studien från SLU tydligt visar att människans konsumtionsmönster lämnar spår som når långt utanför våra städers gränser och direkt in i de vilda ekosystemen





