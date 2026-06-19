Kommunal ekonomi och skatteutjämning: En missförstådd debatt

En debatt om kommunal skatt i Gävle visar på missförstånd kring skatteutjämningssystemet. Utan utjämningspengar skulle flera kommuner ha stora underskott.

Den senaste tidens debatt om kommunal skatt i Gävle har blottlagt en djupgående okunskap om hur kommunernas ekonomi fungerar i praktiken. Moderaterna Beckman och Seitola hävdade i en debattartikel att Gävle borde kunna sänka kommunalskatten med en procent med hänvisning till ett påstått överskott på 453 miljoner kronor för 2025.

Men en närmare granskning av siffrorna, baserad på data från Statistiska centralbyrån (SCB), visar en helt annan bild. Gävle, liksom många andra svenska kommuner, är i hög grad beroende av det statliga skatteutjämningssystemet. Utan dessa pengar skulle Gävles budget uppvisa ett underskott på nära en miljard kronor. Detta faktum tycks ha förbisetts av de skattesänkningsivriga politikerna.

Det är intressant att notera att samma typ av argumentation fördes redan 2021, då Gävle gjorde ett underskott på 590 miljoner kronor enligt samma beräkningsmodell. Då hördes inga krav på skattehöjningar från moderaterna. Detta visar på en selektiv syn på ekonomiska data där överskott välkomnas medan underskott ignoreras. Liberalen Dahlgren försökte i sin tur jämföra Gävle med kommuner som Eskilstuna, Södertälje och Örebro, som alla har lägre kommunalskatt.

Men vad han underlät att nämna är att dessa kommuner är ännu mer beroende av utjämningspengar än Gävle. För 2025 skulle Södertälje utan utjämningspengar ha ett underskott på nästan 1,9 miljarder, Eskilstuna drygt 2,2 miljarder och Örebro drygt 2,2 miljarder. En normalbegåvad gymnasieelev i första klass klarar av att studera tabellen och förstå hur det hänger ihop, så varför gör inte politiker detta? Skatteutjämningssystemet är en komplex mekanism som syftar till att utjämna skillnader i skattekraft mellan Sveriges kommuner.

Systemet är avgörande för att upprätthålla en likvärdig välfärd över hela landet, men det är också en källa till ständig politisk debatt. Kritiker menar att systemet minskar incitamenten för kommuner att förbättra sin egen ekonomi, medan förespråkare poängterar att det är nödvändigt för att ge mindre resursstarka kommuner en chans att erbjuda sina invånare grundläggande tjänster. I Gävles fall är det tydligt att en skattesänkning, utan att samtidigt minska kostnaderna, skulle leda till ett ännu större beroende av statliga bidrag.

Det krävs en mer nyanserad diskussion om kommunal ekonomi, där man tar hänsyn till både intäkter och kostnader samt de långsiktiga konsekvenserna av olika beslut. Politiker måste sluta fastna i kortsiktiga populistiska förslag och istället fokusera på hållbara lösningar som gynnar medborgarna och samhället i stort





GDnyheter / 🏆 43. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kommunal Ekonomi Skatteutjämning Gävle Politik Skattedebatt

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mannen frias i mordet vid skolan i GävleEn 24-årig man som var misstänkt för ett mord vid en skola i Gävle förra året frias på alla åtalspunkter. En 19-årig man var misstänkt för medhjälp till mordet och frias nu även han av Gävle tingsrätt.

Read more »

Man frias för mord och mordförsök i GävleEn man dog och en person skadades vid en skjutning i Gävle i höstas. Nu frias den man som åtalats för mord och mordförsök, meddelar Gävle…

Read more »

Förtryggande frågor om Gävle kommuns datasäkerhetFör att din app ska fortsätta fungera behöver du uppdatera till nyaste versionen. En medarbetare i Gävle kommun berättar om sin oro över personuppgifter som kan ha läckt efter ett cyberangrepp mot en leverantör och hur kommunen hanterar datasäkerheten.

Read more »