Kommunala skolor och förskolor kämpar med ekonomi och minskande elevunderlag

Verksamhetsberättelsen för 2025 avslöjar en ansträngd ekonomisk situation för kommunens barn- och utbildningsförvaltning. Minskande barnkullar och ett system med friskolor som delvis ersätts av kommunen skapar stora utmaningar. Flera skolor och förskolor har svårt att anpassa sig, vilket leder till underskott och behov av omställningsstöd.

Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsberättelse för 2025 målar upp en bild av en tuff ekonomisk verklighet för kommunens förskolor och skolor. Det framgår tydligt att en omställning i takt med minskande barnkullar har varit en stor utmaning. Samtidigt kompliceras situationen av det svenska friskolesystemet, där kommunen förväntas ersätta friskolornas kostnader. Under det gångna året har betydande summor investerats i omställningar inom de kommunala verksamheterna för att hantera färre barn och stigande kostnader. Totalt har kommunen avsatt 4,8 miljoner kronor i så kallat omställningsstöd till friskolorna.

Robert Beronius (L), ordförande i barn- och skolnämnden, uttrycker en önskan om en reform av systemet. Han menar att friskolorna ibland kompenseras för kostnader som de inte har, vilket skapar en ojämlik situation. De kommunala förskolorna, skolorna och fritidshemmen redovisar ett sammantaget underskott på drygt 8,5 miljoner kronor för 2025, trots ett budgeterat omställningsstöd på 15 miljoner kronor.

Den ekonomiska situationen är så pass ansträngd att kommunens skolor kommer att fortsätta vara beroende av omställningsstöd även under 2026 och framåt, eftersom flera skolor kämpar med att få sina budgetar att gå ihop. Omställningsstöd används när verksamheter behöver förändras eller avvecklas. Beronius beskriver årets ekonomiska resultat som ett av de sämsta för de kommunala verksamheterna. Även om det, sett i relation till en omsättning på en och en halv miljard kronor, inte är ett katastrofalt underskott, är det fortfarande en betydande summa pengar. Han framhåller att en nedläggning av en skola eller förskola kan få förödande konsekvenser för en ort, men att det inte räcker med enbart ett befintligt läroverk för att en landsbygd ska blomstra.

De primära kostnaderna för skolverksamhet är personal och lokaler, medan övriga kostnader anses försumbara. Prognosen för 2026 är ett potentiellt underskott på 20 miljoner kronor om inga åtgärder vidtas. Trots ambitionen att behålla personalen, kan det bli nödvändigt med uppsägningar, omstruktureringar och nedläggningar för att möta de ekonomiska utmaningarna. Det finns inga omedelbara planer på att stänga befintliga verksamheter, men behovet av strukturella åtgärder, som samlokalisering av verksamheter, är tydligt.

Kommunen har under en längre tid varit medveten om det sjunkande elevunderlaget på vissa skolor och förskolor, trots att kommunen är geografiskt stor. Politiska beslut och en önskan att anpassa verksamheten har dock saknats. Både tidigare och nuvarande politiska avtal har betonat att skolor och förskolor inte ska avvecklas, vilket indikerar ett bristande politiskt mod att ta obekväma beslut. Det finns ingen folklig majoritet för att bevara alla befintliga skolor och förskolor. När medel går till tomma lokaler minskar resurserna till personal och elever.

Beronius menar att det inte bara bör finnas en övre gräns för hur stor en förskola får vara, utan även en undre gräns, då det blir svårt att bedriva pedagogisk verksamhet med endast ett fåtal barn. Revisorer och Skolinspektionen har kritiserat kommunen för att inte ställa om verksamheten tillräckligt snabbt, vilket påverkar kvaliteten i undervisningen. På Beronius mugg står texten Alla barn ska lyckas i sin skolgång, och muggen är fylld med godis som liknar skolkritor.

En jämförelse av elevunderlaget i grundskolan mellan september 2024 och september 2025 visar en minskning med närmare 80 elever i kommunala skolor. Samtidigt har antalet elever i friskolor ökat med cirka 130 elever under samma period. De kommunala skolorna har därmed tappat cirka 180 elever. Denna trend är ihållande; de kommunala skolorna har minskat i elevantal under de senaste tre läsåren, medan friskolorna har vuxit. Enligt statistik från Skolverket tappade kommunala grundskolor mellan läsåren 23/24 och 24/25 sammanlagt 242 elever i årskurs 1 till 9, medan friskolor fick 345 nya elever.

Även förskolorna har upplevt en minskning av barn, men den har varit betydligt större inom den kommunala sektorn med 90 barn färre, jämfört med 13 barn färre i friskolor under förra året. Beronius förklarar skillnaden med att friskolor ofta är strategiskt placerade där många föräldrar passerar, medan kommunen har ett stort antal förskolor och skolor utspridda på landsbygden. Trots detta har friskolorna varit mer framgångsrika i att locka till sig fler föräldrar, möjligen genom effektivare marknadsföring.

Intressant nog visar statistiken att de kommunala skolorna ligger i framkant när det gäller andelen behöriga lärare och antalet barn per lärare. Med dessa mätvärden borde de kommunala förskolorna och skolorna teoretiskt sett vara mer attraktiva för föräldrar än vad de faktiskt är, vilket pekar på en diskrepans mellan kvantitativa mått och föräldrars val.





