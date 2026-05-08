Kommunalrådet i Älvsbyn grävde i Storforsen utan tillstånd – professor kritiserar: ”Föder politikerförakt”

Kommunalrådet Johan Dahlqvist (M) i Älvsbyns kommun beställde en grävning i Storforsen utan tillstånd eller förankring bland tjänstemän. Professorn Olle Lundin kritiserar agerandet och menar att det föder politikerförakt. Länsstyrelsen har nu förelagt kommunen att återställa Storforsens mynning.

Kommunalråd et Johan Dahlqvist (M) i Älvsbyns kommun har hamnat i en juridisk och etisk storm efter att ha beställt en grävning i Storforsen utan tillstånd eller förankring bland tjänstemän.

Enligt uppgifter från länsstyrelsen och kommunens egna miljöinspektörer saknade de fullständig kännedom om entreprenaden, som kostade kommunen 104 580 kronor. Dahlqvist har i första hand nekat till att ha gjort en formell beställning, men senare ändrat sin ståndpunkt i ett gemensamt yttrande med Storforsens hotell, där han påstår att fakturamottagare och beställare för arbetet är kommunen. Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, kritiserar Dahlqvists agerande och menar att det föder politikerförakt.

Han ser flera problem med att Dahlqvist beställt grävningen utan att följa kommunens delegationsordning, vilket innebär att han inte hade rätt att köpa in entreprenadarbeten. Lundin anser att Dahlqvist försöker dölja att kommunen ekonomiskt stöttat hotellet, vilket skulle vara olagligt. Storforsens hotell, som tidigare hotades av vårfloden, har betalat fakturan för ”underhållsarbete i älvfåran” den 5 maj.

VD Jens Hardegård förnekar dock att betalningen gäller höstens grävning, utan hänvisar till gamla projekt som inte tidigare reglerats fullt ut, bland annat reparation av en spångbro. Länsstyrelsen har nu skickat ett föreläggande till Älvsbyns kommun om att Storforsens mynning ska återställas till hur det såg ut före grävningarna senast 15 september i år. Det här fallet väcker frågor om maktmissbruk, transparens och kommunens ansvar för att följa lagar och regler.

Dahlqvists agerande kan ha allvarliga konsekvenser för både kommunen och hotellet, och det återstår att se hur situationen utvecklas.





