Kommuner hyllas för hållbara lån – Växjö vinner Årets hållbarhetsinsats

Kommuninvest belönar kommuner och deras bolag för framstående insatser inom grön och socialt hållbar lånefinansiering vid årets föreningsstämma. Växjö kommun utses till Årets hållbarhetsinsats för flest godkända gröna och sociala låneansökningar, medan Ale kommun och Alebyggen hyllas för social hållbarhet och Arboga för sin höga andel gröna lån.

Kommuninvest s föreningsstämma i Örebro blev en plattform för att lyfta fram kommuner och deras bolag som utmärker sig inom hållbar finansiering. Under stämman delades flera priser ut till medlemmar som visat prov på exceptionella insatser när det gäller att använda sig av gröna och socialt hållbara lån .

Växjö kommun stod ut som en särskild vinnare och mottog priset Årets hållbarhetsinsats för att under 2025 ha fått nio låneansökningar godkända enligt kriterierna för gröna eller socialt hållbara lån. Detta antal var flest i hela landet, vilket underströk Växjös engagemang i att finansiera hållbara projekt. Linda Claesson, finansansvarig i Växjö kommun, och Tomas Thornell (S), ledamot i kommunstyrelsen, representerade kommunen vid prisutdelningen. Volymen gröna lån till kommuner och deras bolag fortsätter att öka stadigt. Under 2025 passerade denna volym 100 miljarder kronor, ett tydligt tecken på att kommunsektorn anammar hållbara finansieringsformer. Detta ökade intresse återspeglas även hos investerare. Allt fler investerare vill placera sitt kapital i obligationer som finansierar gröna projekt, vilket skapar en lyckosam koppling mellan låntagare och långivare. Kommuninvest ser denna trend som en stark drivkraft och vill genom sina utmärkelser uppmuntra medlemmar som proaktivt satsar på grön och socialt hållbar lånefinansiering. Som David Ljung, utlånings- och rådgivningschef på Kommuninvest, påpekade, har fler kommuner möjlighet att kliva upp på scenen och bli hyllade vid kommande stämmor om de fortsätter att prioritera dessa frågor. Ale kommun och dess bostadsbolag Alebyggen mottog också ett prestigefyllt pris för sina insatser inom social hållbarhet. De utsågs till vinnare tack vare att hela 26 procent av deras upplåning skedde enligt kriterierna för social hållbarhet. Detta visar på ett konkret och betydande engagemang för att skapa socialt ansvarsfulla bostadslösningar och kommunala verksamheter. Arboga kommun hyllades för sitt framstående arbete med gröna lån, där hela 70 procent av kommunens totala upplåning skedde via denna finansieringsform. Anders Neuman, kommundirektör i Arboga kommun, berättade att kommunen under de senaste sex åren har investerat över en miljard kronor i verksamhetsfastigheter, varav en betydande del har finansierats med gröna lån. Carola Jonsergårdh Karlsson, ekonomichef i Arboga kommun, var även hon närvarande vid utdelningen. Växjö kommuns tillvägagångssätt för att uppnå sitt pris beskrevs av kommunalrådet Thomas Thornell (S). Han betonade vikten av att integrera kriterierna för gröna lån tidigt i investeringsprocessen, med fokus på materialval, miljöpåverkan och energilösningar. Denna proaktiva strategi säkerställer att hållbarhet genomsyrar hela projektets livscykel





