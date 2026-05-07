Kommuners kamp mot desinformation: Så förbereder sig Danderyd inför valet

Genom praktiska övningar och material från Myndigheten för psykologiskt försvar arbetar svenska kommuner för att skydda medborgare och demokratiska processer från falsk information.

Inför kommande val har behovet av att stärka samhällets motståndskraft mot desinformation blivit en prioriterad fråga för många svenska kommuner. Det handlar inte bara om att skydda den politiska diskursen, utan om att säkerställa att medborgarna har tillgång till korrekt och verifierbar information i en tid där digitala plattformar kan användas för att sprida oro och missförstånd.

Som ett svar på detta har Myndigheten för psykologiskt försvar tagit fram ett omfattande paket med resurser, innehållande både bilder, informationstexter och videoklipp, som kommunikatörer över hela landet kan använda för att utbilda allmänheten och stärka det lokala försvaret mot otillbörlig informationspåverkan. Trots tillgången till nationellt material understryker många erfarna kommunikatörer vikten av lokal anpassning. I Danderyds kommun har man insett att budskap når ut betydligt effektivare när de är förankrade i den lokala kontexten.

För att omsätta teorin i praktiken anordnade kommunen nyligen en temadag fokuserad på desinformation. Deltagarna, som bestod av politiker, tjänstemän från kommunikations- och säkerhetsavdelningen, personal från valkansliet samt medarbetare på kontaktcentret, fick genomgå en ovanlig övning. De fick i uppgift att agera som desinformatörer och aktivt försöka sprida falska nyheter om den egna kommunen för att förstå mekanismerna bakom hur sådana kampanjer fungerar.

Under denna övning skapades ett scenario där en påhittad mygginvasion som spred ett farligt virus i kommunen blev det centrala temat. Syftet med detta var att illustrera att desinformation ofta inte är så uppenbar som man kan tro. Medan många antar att desinformation under ett valår främst handlar om att smutskasta politiska motståndare, visade övningen att aktörer ofta går omvägar för att uppnå sina mål.

I fallet med mygginvasionen var det egentliga målet inte att sprida sjukdomspanik i sig, utan att skapa en situation där huspriserna i attraktiva områden nära stranden skulle sjunka, vilket skulle göra det möjligt för bakommännen att köpa fastigheter till underpris. Detta belyser hur ekonomiska intressen och politisk destabilisering kan flätas samman på komplexa sätt. Helena Klange, som varit central i detta arbete, poängterar att kunskapen om dessa dolda agendor är avgörande.

Genom att förstå att desinformatörer sällan attackerar rakt på, utan snarare använder sidovägar, kan kommunen bygga ett mer robust försvar. Strategin för att bemöta sådana attacker är i grunden densamma som vid klassisk kriskommunikation: att vara transparent, snabbt gå ut med den information man faktiskt besitter och att samarbeta tätt med relevanta experter.

Om rykten om ett virus sprids, krävs det till exempel att specialister från sjukvården kan gå ut och bekräfta att proverna är negativa och att hotet inte är verkligt. Samtidigt krävs ett nära samarbete med nationella myndigheter för att spåra källan till påverkansoperationen. Erfarenheterna från Danderyd har lett till att Klange nu starkt rekommenderar andra kommunikatörer och säkerhetschefer i Stockholms län och resten av landet att genomföra liknande praktiska utbildningar.

Genom att simulera attacker kan organisationer identifiera sina svaga punkter innan en verklig kris inträffar. Myndigheten för psykologiskt försvar fortsätter att stödja detta arbete genom sin kampanj Bli inte lurad, som lanserades 2022 och som syftar till att ge medborgarna verktygen att kritiskt granska den information de möter i sina flöden. Genom en kombination av nationell vägledning och lokal handlingskraft kan svenska kommuner skapa en stabil grund för en trygg och demokratisk valprocess





