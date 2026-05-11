Kommunledning satsar på fler vakter i Norrköping

Foto: Edina Foric/SVTEfter de senaste "årets" våldsvåg så satsar nu kommunledningen i Norrköping på att fler vakter ska patrullera gatorna. "Jag ser skillnaden vi har kunnat göra på två ordningsvakter, så det kommer bli skillnad med fyra," säger väktaren Sandra Öhman.

Kommunen lägger tre miljoner kronor på att fördubbla antalet ordningsvakter från dagens två till fyra. Redan från och med den här veckan så kommer det att finnas fler vakter ute på stan. "Det är jättebra, det är stort behov av det," säger Sandra Öhman som jobbat som kommunal ordningsvakt i Norrköping i ett och ett halvt år.

Hon har lärt känna många av de unga som rör sig i centrum på kvällarna och i klippet ovan kan du se när hon visar politiker sin vardag i centrum. Som det nu är så får ordningsvakterna bara röra sig i vissa områden, framförallt i centrum, men kommunen ansöker nu om att de också ska få vara i stadsdelar som Marielund, Hageby och Navestad. Hittills har Norrköpings kommun haft vakter och vakter har inte samma möjligheter att ingripa som ordningsvakter.

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet





