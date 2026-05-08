Kon föder på natten: en mörk roman om våld, svek och självhat

"Kon föder på natten" är en mörk roman skriven av Pajtim Statovci, en av Finlands största författare. Den utspelar sig i Kosovo, 1996, och handlar om en nioårig pojke som vittnar om hur morfadern slår ihjäl en kalv. Pojkens liv blir sedan präglat av morfaderns grymhet, och romanen följer hans livshistoria som präglats av våld, svek, rasism, övergrepp och självhat. Statovci skriver en vacker, associativ prosa som trollbinder, och romanen genomsyras av nåd, även om den inledningsvis är bitvis överväldigande.

Prisbelönt. Pajtim Statovci är en av Finland s största författare och har även gett ut böckerna "Min katt Jugoslavien" och "Tiranas hjärta". Det är natt i Kosovo , 1996, och en kalv föds i en ladugård.

Bevittnar det hela gör en nioårig pojke, numera hemmahörande i, som kommit tillbaka till hemlandet med sina föräldrar för att hälsa på morfadern, en "ful, svettig och lurvig gammal man som ger ett vidbränt intryck". Pojken gläds åt händelsen, men när kalven kommer ut trebent slår morfadern ihjäl den.

Efter det gryr det aldrig någon morgon för pojken igen – hans liv blir en evig natt, präglad av morfaderns grymhet.har sedan debuten med "Min katt Jugoslavien" etablerat sig som en av Finlands mest namnkunniga författare, mångfaldigt prisbelönt och översatt till ett stort antal språk. I "Kon föder på natten" möter vi ett romanjag som ytligt sett påminner om Statovci själv – en framgångsrik finsk författare som kommit som flykting från det splittrade Jugoslavien, och vars romaner präglas av den upplevelsen.

Förhoppningsvis tar likheterna slut där, för romanens berättare har gett upp om såväl litteraturen som livet. Han står i begrepp att ta sitt liv när hans mamma ringer och ber honom följa med på en ny resa till Kosovo. Väl där gör sig det förflutna påmint, och en livshistoria rullas upp – ett liv som allt sedan den där natten när kon födde präglats av våld, svek, rasism, övergrepp och självhat.

Det är som synes en mörk roman Statovci levererar, men likväl en berättelse som genomsyras av något slags nåd – en barmhärtig syn på människan som stark och värdig även när hon, likt huvudpersonen, är som svagast. Som i flera av hans tidigare romaner finns en mytologisk spegel, här i form av ett monster som kallas Kimaira, och historien filtreras genom ett lyriskt och lätt övernaturligt raster där människolivet och allt det lidande som det kan innebära sätts i ett slags evigt perspektiv.

Berörande är också den unga pojkens relation till kon som fött den trebenta kalven – det är hos henne han söker tröst och förståelse, trots att en sådan artöverskridande förståelse förstås är omöjlig. Ändå är det just där – i det omöjliga – som nåden uppenbarar sig, åtminstone för en stund.

Rent berättartekniskt är "Kon föder på natten" inte en helt enkel roman – meningarna är långa och flödande, tidsplanen inte alltid lätta att hålla isär och händelserna ibland svåra att placera in på den fluktuerande skalan mellan verklighet och fantasi, mellan faktiska minnen och föreställningar om det förflutna. Huvudpersonens många och spretande trauman läggs på hög och den kumulativa effekten är bitvis överväldigande – hälften hade ärligt talat kunnat vara nog. Språkligt lyser dock romanen som en fyrbåk om natten.

Statovci skriver en vacker, associativ, ofta överraskande prosa som trollbinder. Och när romanen nått sitt slut har också huvudpersonen börjat skriva igen, "hundratals sidor som knappast tål dagsljus", och kanske är det vad romanen ytterst vill säga: Att också ur natten kan någonting födas. Kanske något vanskapt, något oönskat, något som man helst inte skulle befatta sig med – men likväl, något





