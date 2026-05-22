Konditor hotas av skadegörelse efter provsmakning

En konditor i Akalla hotas av skadegörelse efter att han slutade bjuda på provsmakning. Barn har börjat krossa rutor och trakassera kunder. Föräldrar ansvarar för att barnen inte stör och förstör under skoldagen.

När en konditor i Akalla i västra Stockholm slutade bjuda på provsmakning började barn krossa rutor och trakassera kunder. Det låter absurt. Men det är verklighet och ett tecken på att vuxenvärlden har tappat kontrollen.

I många år har Ali drivit konditori Kaveh i Akalla. En självklar mötesplats vid torget där människor köper morgonfrallor och eftermiddagsfika. I vintras upptäckte en grupp mellanstadieelever att Ali hade provsmakning av kakor på disken och började länsa faten efter skolan. När Ali tog bort provsmakningen möttes han av något helt annat: skadegörelse, hot och trakasserier.

Det handlar om 10–12-åringar som krossar rutor, skriker åt kunder och stör ordningen. Skadegörelsen har kostat nära 50 000 kronor det senaste halvåret. När barn tillåts störa och förstöra under skoldagen och sätta skräck i bostadsområden, är det ytterst föräldrarnas ansvar. Men när föräldrarna brister i detta blir konsekvenserna förödande för lokalsamhället.

Då måste ledande lokala politiker kliva fram och styra upp arbetet inom skolan och socialtjänsten så att skötsamma medborgare och näringsidkare inte drabbas. Det här är inte 'busstreck'. Det är ett beteende som steg för steg bryter ner tryggheten i ett lokalsamhälle, och det är dags att säga som det är: föräldrar måste ta sitt föräldraansvar. De måste veta var deras barn är, vad de gör – och sätta gränser.

Görs inte det är det politikens ansvar att se till att det sker. Det borde därför vara givet att omedelbart besluta att kalla in alla föräldrar till mellanstadieelever på närliggande skolor till ett möte med polis och socialtjänst för att tydliggöra vad som gäller och vilka konsekvenser det kan få. Budskapet ska vara glasklart: prata med ditt barn.

Att en 11-åring slår sönder skyltfönster för att han eller hon inte får gratis kakor är skäl nog för en orosanmälan till socialtjänsten. Om den S-ledda majoriteten fortsätter att se mellan fingrarna med barn som missköter sig riskerar vi att hitta samma barn i centrum om fem år i helt fel umgänge, och därefter att utveckla en kriminell livsstil. Men det räcker inte med att tala om föräldraansvaret. Den lokala ordningen måste återupprättas.

Vi moderater har länge varnat för att otryggheten brer ut sig i delar av ytterstaden samtidigt som trygghetsskapande åtgärder kommer för sent eller inte alls. Alla ordningsvakter som sparkats behöver återanställas och fler trygghetskameror sättas upp. Konsekvenserna av den S-ledda majoritetens passivitet och ointresse för det lokala trygghetsarbetet har blivit uppenbara, men är också enkla att åtgärda. Det krävs konkreta insatser.

Handlare som återkommande utsätts måste få ett tydligare stöd från Stockholms stad innan fler verksamheter tvingas ge upp. Om samhället inte klarar av att skydda vanliga småföretagare från trakasserier och hot – då försvinner caféerna, butikerna och mötesplatserna som håller ihop området. Kvar blir otrygghet och tomma lokaler. För om Ali lämnar Akalla, vem vågar starta ett nytt konditori då?

