Konferens sätter fokus på företagens ansvar för naturkapital och biologisk mångfald

Ny rapporter visar att företag måste ta hänsyn till förlusten av naturkapital i riskanalyser. Konferensen Biodiversity & Business i Stockholm den 7 maj samlar Näringslivet för att diskutera hur man hanterar detta. Talare från bl a Scania, Svenskt Näringsliv och WWFPresenterar strategier för att minska miljöpåverkan i leverantörskedjor.

Ny forskning och rapporter understryker att det är avgörande för företag att integrera förlusten av naturkapital i sina riskbedömningar och strategiska planering. Att bortse från beroendet av ekosystemtjänster kan leda till betydande kostnadsökningar och ett försämrat konkurrensförhållande.

Denna utmaning står högt på dagordningen vid konferensen Biodiversity & Business, som äger rum i Stockholm den 7 maj. Arrangörerna Dagens industri och Aktuell Hållbarhet har samlat en rad branschföretag och experter för att utforska praktiska lösningar. Konferensens fokus ligger på att utveckla metoder för att kartlägga och minska miljöpåverkan genom hela leverantörskedjan, samt att inkorporera biologisk mångfald i kärnverksamheten.

Programmet inkluderar inlägg av representanter från Scania, Svenskt Näringsliv, Mannheimer Swartling, Axfood, Akademiska Hus, WWF, Papershell och Qarlbo Biodiversity, som delar erfarenheter och konkreta strategier för att hantera dessa komplexa frågor





EU‑kommissionen skärper energikrav för datahallar och biodiversitetskonferens samlar näringslivet i StockholmEU-kommissionen förbereder nya regler som ökar energieffektiviteten i datahallar och inför en gemensam metod för mätning och jämförelse av deras energiprestanda. Samtidigt diskuteras i Sverige hur företag kan integrera naturkapital och biodiversitet i sina riskanalyser och affärsstrategier på konferensen Biodiversity & Business, där ledande hållbarhetsansvariga från Scania, Svenskt Näringsliv, Axfood och andra deltar.

Read more »

Svenskt Näringsliv rankar kommuner utifrån företagsklimat, konferens om naturkapital och hållbarhetSvenskt Näringsliv rankar årligen landets kommuner utifrån näringslivsorganisationens definition av företagsklimat. Höganäs visar att ett starkt politiskt engagemang och ett systematiskt arbete gör skillnad, bland annat utifrån service och bemötande, de lokala politikernas attityder, brottslighet/otrygghet med mera. Flera nyligen släppta rapporter pekar på att det är hög tid att inkludera den pågående förlusten av naturkapital i riskanalyser och affärsstrategier. Företag som inte tar hänsyn till sitt beroende av ekosystemtjänster riskerar både ökade kostnader och försämrad konkurrenskraft. Den 7 maj samlas näringslivet på konferensen Biodiversity & Business i Stockholm. Bakom arrangemanget står Dagens industri och Aktuell Hållbarhet och på scenen står företag som har kommit långt i sitt strategiska arbete. Programmet handlar om hur företag kan analysera och mäta sin påverkan för att minska risker kopplade till natur och miljö i sina leverantörskedjor, samt hur man integrerar frågorna i sin affär. Bland talarna finns bland annat Fredrik Nilzén, hållbarhetschef på Scania, Marie Trogstam från Svenskt Näringsliv, Anna Bryngelsson, miljörättsexpert på Mannheimer Swartling, samt representanter från Axfood, Akademiska Hus, WWF, Papershell och Qarlbo Biodiversity, med flera.

