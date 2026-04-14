Konferera och Koppla av: Unika Kryssningar från Kapellskär

Upplev en kombination av professionella konferensmöjligheter och avkopplande kryssningar från Kapellskär. Njut av skräddarsydda konferensfaciliteter på nya hybridfärjor, med alternativ för både dags- och nattkryssningar till Åland och Nådendal. Utforska de bekväma konferensutrymmena, njut av god mat och dryck och koppla av i spaavdelningen med fantastisk utsikt över skärgården.

Kapellskär , beläget endast en dryg timmes bilfärd från Stockholms pulserande stadskärna, erbjuder en omedelbar övergång till den rogivande skärgårdsmiljön så snart ni kliver ur bilen. Härifrån utgår färjorna Finnsirius och Finncanopus , som tar er till Åland eller Nådendal . Dessa färjor är perfekta för både dags- och dygnskryssningar, vilket ger flexibilitet för olika typer av konferensarrangemang och gruppresor. Marco Palmu berättar att man för två år sedan genomförde en omfattande uppgradering av fartygen, vilket resulterade i helt nya hybridfärjor. Dessa fartyg är designade för att vara klimatsmarta, med förmågan att drivas på el i hamn och konventionellt drivmedel till havs. Detta minskar miljöpåverkan och bidrar till en mer hållbar reseupplevelse.

Ombord väntar Stellar Lounge, en elegant och avskild konferensavdelning skräddarsydd för att rymma hela gruppen. Denna avdelning är utformad med fokus på att skapa en arbetsvänlig atmosfär och stimulera till inspiration. Här kan deltagarna arbeta ostört, med panoramautsikt över havet som en ständig bakgrund. Bekväma sittplatser och flexibla möbleringsalternativ ger möjligheter för både kreativa möten och arbetsuppgifter som kräver koncentration. Premium Stellar Lounge erbjuder ytterligare bekvämligheter, inklusive en egen bar och självservering av snacks och drycker, vilket är idealiskt för både arbetsstunder och avkopplande pauser under konferensen. Dessutom ingår alltid kaffe, te, läsk och husets vin. I anslutning finns flexibla konferensrum som kan anpassas för grupper från 4 till 70 personer. Dessa rum är utrustade med all nödvändig teknik för effektiva och produktiva möten. Marco Palmu beskriver den positiva responsen från gästerna, där många upplever en 'wow-känsla' när de kliver ombord på de ljusa och fräscha färjorna, som bjuder på fantastiska vyer över skärgården.

För de som önskar en snabb och effektiv konferenslösning erbjuds endagskonferenser som avgår från Kapellskär på morgonen och återvänder på eftermiddagen. Detta är perfekt för de som vill maximera sin arbetstid. Konferensen kan inledas med en gemensam frukost, följas av möten eller workshops under överfarten och avslutas med en lång lunch, spabesök eller shopping på hemvägen. För avkoppling erbjuder den fräscha spaavdelningen en traditionell finsk bastu, ångbastu och flera jacuzzis, både inomhus och utomhus. För de som vill förlänga upplevelsen erbjuds nattkryssningar till Nådendal. Dessa kryssningar startar på kvällen, med middag och dryck ombord, följt av en god natts sömn i bekväma hytter. Nästa dag ägnas åt möten och aktiviteter. Ombord på Finnsirius och Finncanopus finns ett brett utbud av restauranger, caféer och barer, inklusive alternativ som skärgårdsbufféer, mysiga bistros, tapasbarer och à la carte-restauranger. Fisherman's Bistro är ett populärt val som serverar lokala specialiteter från skärgården, grillade rätter och klassiska favoriter. Och när arbetsdagen är slut kan gästerna varva ner i spa-avdelningen med sina många faciliteter. Palmu betonar att till skillnad från många andra kryssningar är atmosfären ombord lugn och avslappnad, vilket ger möjlighet att både arbeta effektivt och njuta av avkopplande pauser





ANNONS: Byt miljö och stärk teamet – med en konferens till havsAtt samla teamet eller hela företaget för en konferens kan ge ny energi, stärka samarbetet och skapa minnesvärda upplevelser.På en kryssning från Kapellskär får ni en kombination av arbete och skön avkoppling.– Vi vågar lova att vi är ett av de mest prisvärda alternativen på marknaden, säger Marco Palmu, Head of Passenger Services på Finnlines.

