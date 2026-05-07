Konflikt om fikat på Norrtälje sjukhus väcker frågor om uppskattning

Efter tjugo år av ideellt arbete förlorar sjukhusvärdarna på Norrtälje sjukhus sin kostnadsfria fika, vilket leder till en debatt om byråkrati kontra mänsklig generositet.

I tjugo långa år har Ulla Andersson varit en välkänd och uppskattad gestalt i korridorerna på Norrtälje sjukhus. Som sjukhusvärd har hon vigt en betydande del av sin tid åt att underlätta för andra, en uppgift hon utfört med passion och hängivenhet.

Ulla, som idag är 84 år gammal och pensionerad bankman, har sett sjukhuset förändras genom åren, men behovet av mänsklig närvaro har förblivit detsamma. Under många år reste hon troget från Blidö en gång i veckan för att kunna hjälpa till, innan hon för tre år sedan valde att flytta närmare till Norrtälje. För Ulla är arbetet mer än bara en sysselsättning; det är ett sätt att ge tillbaka till samhället och att upprätthålla sociala band.

Många av de patienter hon möter är tidigare kunder från hennes tid på banken, och hon beskriver med värme hur det känns som att hon har lagt hela sin själ i detta ideella arbete. Tillsammans med 14 andra sjukhusvärdar från Röda korset utgör Ulla en viktig länk i vårdkedjan. Alla dessa värdar är pensionärer som väljer att donera några timmar av sin vecka för att stödja patienter i en ofta stressig och oviss situation.

Deras arbetsuppgifter kan verka enkla för utomstående, men för den som är sjuk och rädd är de ovärderliga. De hjälper patienter att hitta rätt till olika avdelningar, ledsagar dem till apoteket eller ser till att de tryggt når fram till sin taxi. Ibland handlar det bara om att erbjuda sällskap och ett vänligt ord i väntan på att färdtjänsten ska anlända.

Denna typ av mänskligt stöd kan inte ersättas av digitala skyltar eller automatiserade system, då det handlar om empati och trygghet i en sårbar miljö. Under alla dessa år har det funnits en tyst överenskommelse: trots att värdarna arbetar helt gratis, har sjukhusets kafeteria stått för kaffe och en smörgås som ett tecken på tacksamhet. Men för ett par veckor sedan bröts denna tradition abrupt.

Genom ett mejl från Röda korsets kretschef, Eva Melander, fick värdarna veta att Tiohundra inte längre var villiga att bekosta fikat. Även om en tillfällig lösning snabbt hittades, där värdarna fick hämta kaffe i centralkassan vid entrén, lämnade beskedet ett djupt sår hos de ideella krafterna. Ulla betonar att det aldrig handlat om pengarna eller själva kaffet, utan om gesten.

Att plötsligt bli fråntagen denna lilla förmån känns som en signal om att deras insatser inte längre värderas högt av sjukhusledningen. Frågan som nu gnager är om sjukhuset överhuvudtaget vill ha kvar sina sjukhusvärdar. Bakom beslutet står Maria Sjöstrand, sjukhuschef på Norrtälje sjukhus och vice vd för Tiohundra. Som ny på sin post har hon genomfört en genomgång av sjukhusets ekonomi, fakturor och avtal.

Vid denna granskning upptäckte hon att det saknades ett formellt avtal som reglerade fikat för volontärerna. Enligt reglerna för offentligt finansierad verksamhet krävs det att alla utgifter är förankrade i tydliga avtal för att säkerställa att skattepengar används korrekt. Maria Sjöstrand menar att hon var tvungen att agera för att bringa ordning i administrationen.

Hon uttrycker en stor sorg över att värdarna känner sig ovärderade och ber om ursäkt för att processen blev så abrupt, men hon insisterar på att hennes primära ansvar är att se till att verksamheten drivs på ett korrekt och lagligt sätt. Denna konflikt mellan administrativ korrekthet och mänsklig uppskattning blottlägger en utmaning i dagens välfärdssystem. Å ena sidan finns behovet av strikt kontroll och transparens i hur offentliga medel används, vilket är nödvändigt i en demokrati.

Å andra sidan finns det ideella engagemanget, som drivs av hjärtat och som ofta fungerar som ett smörjmedel i stela organisationer. När byråkratin krockar med generositeten riskerar man att skrämma bort människor som Ulla, som inte drivs av kontrakt utan av en vilja att hjälpa.

Att ersätta en varm smörgås i kafeterian med en kopp kaffe i en reception kan tyckas vara en liten detalj för en chef, men för en volontär kan det kännas som att man har blivit reducerad från en uppskattad kollega till en administrativ post som måste stämma överens med ett bokföringssystem





