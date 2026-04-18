Konflikten Eskalerar: Iran Svarar på Attack, Hormuzsundet Stängt

Spänningarna ökar dramatiskt i Mellanöstern efter att USA och Israel attackerat Iran och dödat landets högste ledare. Iran har svarat med vedergällning och luftangrepp, medan Hormuzsundet stängts för sjöfart. Oron för en fullskalig konflikt växer.

En allvarlig eskalering har inträffat i Mellanöstern efter att USA och Israel genomfört en attack mot Iran, vilket resulterat i dödandet av landets högste ledare, ayatolla Khamenei. Den iranska regimen har svarat med en rad motattacker, riktade bland annat mot Israel , samt genomfört luftangrepp mot flera närliggande länder. Situationen är ytterst spänd och utvecklingen av den pågående konflikten rapporteras i realtid. Krig et har snabbt eskalerat och fått globala konsekvenser för säkerhet och handel.

Israeliska militären meddelade under dagen att de genomfört nya flyganfall i södra Libanon. Trots att en vapenvila officiellt ska råda, anklagar Israel det som de benämner som terrorister för att ha brutit mot avtalet genom att närma sig israeliska soldater. Enligt ett uttalande från den israeliska militären har flygvapnet utfört precisa anfall för att eliminera hotet, i samarbete med markstyrkor. Israel har också etablerat en så kallad gul linje i södra Libanon, liknande den tidigare avgränsningen i Gazaremsan, för att definiera ett område där israeliska styrkor genomför en markinvasion.

Samtidigt har den brittiska organisationen UKMTO, som övervakar sjöfart och handel, rapporterat om en attack mot ett tankfartyg. Fartyget ska ha beskjutits från båtar kopplade till Irans revolutionsgarde. Kaptenen rapporterade att attacken skedde utan förvarning, men att besättningen befinner sig i säkerhet. Iran uppgav tidigare under dagen att de stängt Hormuzsundet för trafik med hänvisning till USA:s blockad av iranska hamnar, en åtgärd som Iran har vidtagit tidigare under konflikten.

En talesperson för Irans militär har bekräftat att Hormuzsundet återigen stängts för trafik, vilket rapporterats av AFP och andra medier. Bakgrunden till detta beslut uppges vara USA:s fortsatta blockad mot iranska hamnar. USA:s president Donald Trump har uttalat sig om situationen och uttryckt osäkerhet kring huruvida ett fredsavtal kan nås före onsdag. Han har antytt att blockaden mot iranska hamnar kommer att fortsätta, och att om inget avtal nås kan ytterligare militära åtgärder bli nödvändiga. Trots detta uttrycker Trump en förhoppning om att ett avtal kommer att uppnås.

Enligt uppgifter till CNN är nya samtal planerade på måndag i Pakistan, där Irans anrikade uran tros vara en central fråga, med USA som kräver att det tas ut ur landet. Förvirringen kring sjöfarten i Hormuzsundet fortsätter. Efter att Iran initialt meddelat att sundet skulle öppnas för kommersiell trafik i samarbete med iranska myndigheter, kom sedan ett nytt besked om att passagen skulle stängas om USA:s blockad fortsätter. Donald Trump har betonat att USA:s blockad mot trafik till och från Iran kvarstår tills ett fredsavtal är nått.

Samtidigt har ordföranden för Irans nationella säkerhetsråd meddelat att Iran kommer att införa avgifter för passerande fartyg. Data från MarineTraffic indikerar att fartyg har vänt innan de passerat sundet under timmarna efter dessa besked, och orsakerna till detta är oklara. Parlamentets talman Mohammad Bagher Ghalibaf har varnat för att Hormuzsundet inte kommer att förbli öppet om blockaden fortsätter. USA:s president Donald Trump har dock hävdat att Iran gått med på att aldrig mer stänga sundet och att blockaden kommer att fortsätta tills ett fredsavtal är uppnått.

Trots fredagens besked om att sundet öppnats för kommersiella fartyg, har Mohammad Bagher Ghalibaf upprepat Irans krav på att passager måste samordnas med iranska myndigheter. En första samtalsomgång mellan USA:s vicepresident J D Vance och Irans parlamentariske talman Mohammad Bagher Ghalibaf hölls förra helgen. Dessa samtal, som var de första direkta samtalen mellan så höga representanter på 47 år, pågick i 21 timmar men ledde inte till något genombrott, även om själva mötet betraktades som en framgång.

Bilden på Hizbollah-anhängare som firar i södra Libanon, med ett porträtt av den dödade ayatolla Ali Khamenei, understryker den djupa inverkan kriget har haft. Svenska rederiet Stena Bulk har valt att låta sina fartyg ligga kvar i Persiska viken, trots de senaste beskedet om att Hormuzsundet är öppet, och inväntar ytterligare information innan beslut fattas om vidare åtgärder.





svtnyheter / 🏆 23. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran Israel USA Hormuzsundet Krig

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Konflikten eskalerar: Iran, Israel och Libanon involverade i sammandrabbningarEnligt uppgifter har USA och Israel attackerat Iran och dödat landets högste ledare Ayatolla Khamenei. Iran har svarat med motattacker mot Israel och luftangrepp mot närliggande länder. SVT liverapporterar om den eskalerande konflikten där civila i södra Libanon tvingas fly sina hem, trots en utlyst vapenvila. Spänningarna kvarstår med israeliska säkerhetsåtgärder och fortsatt oro för nya attacker.

Read more »

Iran: Hormuzsundet är nu helt öppet – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Read more »

– Krisen i Mellanöstern – Börslyft efter HormuzbeskedStockholmsbörsen lyfter kraftigt efter nya besked från Iran kring trafiken i Hormuzsundet.

Read more »

– Börsen slutade kraftigt upp efter HormuzbeskedStockholmsbörsen lyfter kraftigt efter nya besked från Iran kring trafiken i Hormuzsundet.

Read more »

Iran öppnar Hormuzsundet – fortsatt blockad från USAHormuzsundet öppnas helt för handelsfartyg, ”i linje med vapenvilan i Libanon”, meddelar Iran. Men USA:s blockad mot iranska hamnar och fartyg i sundet fortsätter tills parterna når en överenskommelse. Beskedet har fått börsen att lyfta – men samtidigt kvarstår många oklarheter.

Read more »

Uppgifter: Iran har stängt Hormuzsundet på nytt – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Read more »