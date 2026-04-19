Konflikten eskalerar: Iran svarar på attacker, Hormuzsundet stängs

Spänningarna i Mellanöstern ökar dramatiskt efter rapporter om att USA och Israel attackerat Iran och dödat landets högste ledare. Teheran svarar med motattacker och stänger nu strategiskt viktiga Hormuzsundet, vilket får globala ekonomiska konsekvenser. Samtidigt fortsätter den humanitära krisen i Libanon, där Sverige skickar stödpaket medan gränsområden drabbas av förstörelse.

En oerhört allvarlig utveckling i Mellanöstern har skakat om den globala säkerhetsordningen. Rapporter indikerar att USA och Israel har genomfört en omfattande attack mot Iran, vilket resulterat i dödandet av landets högste ledare, ayatolla Khamenei. Som en direkt konsekvens har den iranska regimen svarat med en serie motattacker, riktade inte bara mot Israel utan även mot flera närliggande länder genom luftangrepp. Denna eskalerande konflikt följs noggrant av SVT, som liverapporterar om de dramatiska händelserna och deras potentiella följder.

Hormuzsundet, en av världens mest strategiskt betydelsefulla vattenvägar, befinner sig nu i centrum för den ökade spänningen. Irans armé har under söndagen agerat för att tvinga tillbaka två tankfartyg som försökte passera sundet. Detta följer på ett uttalande från Iran under lördagen om att sjövägen skulle stängas, en åtgärd som kopplas till USA:s blockad mot fartyg till och från iranska hamnar. Blockaden infördes efter att de senaste fredssamtalen mellan länderna kollapsat. Sedan krigets inledning har Iran upprepade gånger hotat fartyg som passerar sundet, vilket har lett till en drastisk minskning av trafiken och en märkbar ökning av energipriserna globalt. Bilder visar hur fartyg tvingas vända, och Irans revolutionsgarde har varnat fartyg att inte närma sig sundet, då detta betraktas som samarbete med fienden. Denna isolering av Hormuzsundet har omedelbara och långtgående ekonomiska konsekvenser för världsekonomin, då en betydande del av världens oljetransporter passerar här. Samir Abu Eid, SVT:s Mellanösternkommentator, ger en inblick i sundets avgörande roll för den globala handeln och geopolitiken.

De diplomatiska försöken att lösa den eskalerande krisen har hittills inte givit önskat resultat. Irans chefsförhandlare, Mohammad Bagher Ghalibaf, har uttalat sig om att samtalen har ökat förståelsen mellan parterna, trots kvarstående misstro. Den första samtalsrundan hölls i Pakistan utan framgång, och inga nya samtal har aviserats trots att en vapenvila löper ut. Ghalibaf menar vidare att USA:s hot inte lett någon vart, och att de nu använder mellanhänder för att kommunicera. Samtidigt har Sveriges regering beslutat om ett nytt stödpaket på 70 miljoner kronor till Libanon, för att bistå befolkningen med akuta behov som mat, medicin och tak över huvudet. Stödet ska huvudsakligen utbetalas via UNHCR och WFP. Miljöpartiet välkomnar stödet men anser att Sverige även borde verka för internationella sanktioner mot Israel för att stoppa krigshandlingarna. Situationen i Libanon är dessutom förvärrad av rapporter om att israeliska styrkor spränger bostadshus i gränsnära städer i södra Libanon, vilket fått borgmästaren i Bint Jbeil att vädja till landets ledare att agera. Hizbollah har förklarat sig redo till fullständigt samarbete med libanesiska myndigheter, men har inga planer på att avväpna sin milis. Ledaren Naim Qassem betonar att Libanon måste byggas upp utan utländsk inblandning och att deras väpnade motstånd var avgörande för vapenvilan. FN:s generalsekreterare António Guterres har uttryckt kondoleanser efter att fredsbevarande personal tjänstgörande i Libanon omkommit, och krävt ett slut på attackerna. Frankrikes president Emmanuel Macron pekar ut Hizbollah som ansvariga, vilket gruppen dock nekar till.

Irans revolutionsgarde uppmanar återigen fartyg att inte närma sig Hormuzsundet, och varnar för att ignorerade varningar kommer att leda till att fartyg blir måltavlor. Uttalanden från USA:s president Donald Trump om sundet anses vara ogiltiga av IRGC





