Konflikten eskalerar: Iran svarar på attacker, samtal pågår

Spänningarna ökar i Mellanöstern efter att Iran utsatts för attacker. Landets ledare dödades i en attack, vilket har lett till iranska motattacker mot Israel och närliggande länder. Samtidigt pågår diplomatiska ansträngningar för att förhindra en fullskalig konflikt, med samtal mellan USA, Iran, Israel och Libanon. Rapporteringen följer utvecklingen i en allt mer komplex geopolitisk situation.

En serie allvarliga händelser har drabbat Mellanöstern och lett till en markant upptrappning av den redan spända geopolitiska situationen. Rapporter indikerar att både USA och Israel har genomfört attacker mot Iran, vilket resulterat i dödandet av landets högste ledare, ayatolla Khamenei. Denna drastiska händelse har inte lämnats obesvarad av den iranska regimen. Som svar har Iran inlett egna motattacker, riktade bland annat mot Israel , och genomfört luftangrepp mot flera närliggande länder. SVT rapporterar löpande om utvecklingen av denna alltmer kritiska krigssituation.

Den israeliska militären hävdar att man under torsdagen slagit till mot ett stort antal Hizbollah-anläggningar i den strategiskt viktiga staden Bint Jbeil i södra Libanon. Dessa attacker kommer dagen efter att de två länderna, Israel och Libanon, hållit historiska samtal i Washington, där målet var att förhandla om fred och säkerhet. Under de senaste 24 timmarna uppges israeliska styrkor ha slagit till mot över 200 Hizbollah-mål i södra Libanon. Premiärminister Benjamin Netanyahu har dessutom gett order till militären att fortsätta utvidga säkerhetszonen i södra Libanon och expandera den österut, vilket tyder på en fortsatt offensiv strategi i regionen. Situationen kompliceras ytterligare av att en israelisk attack uppges ha förstört den sista bron som förbinder södra Libanon med resten av landet, enligt en högt uppsatt libanesisk säkerhetstjänsteman.

Parallellt med de militära eskaleringarna pågår även diplomatiska ansträngningar för att deeskalera konflikten. Fredssamtalen mellan USA och Iran, som inleddes under helgen, bröt dock samman på grund av oenigheter kring Irans kärnvapenförmåga. Trots detta inleddes under tisdagen historiska samtal mellan Israel och Libanon i Washington. Även om länderna planerar att fortsätta förhandlingarna, kommer Israel enligt uppgifter inte att gå med på ett eldupphör i södra Libanon. Iran har sedan krigets början kontrollerat passage genom Hormuzsundet. I samband med vapenvilan har Iran gått med på att öppna sundet, ett avtal som löper ut den 22 april. Efter de kraschade fredssamtalen införde USA:s president Donald Trump en blockad av all fartygstrafik till och från iranska hamnar i Hormuzsundet. Enligt amerikanska militären Centcom har minst nio fartyg tvingats vända under blockaden, samtidigt som sjöfartsdata indikerar att flera sanktionerade fartyg har passerat genom sundet.

USA:s blockad av Hormuzsundet riskerar att äventyra det nuvarande två veckor långa eldupphöret mellan Iran och USA, enligt Esmail Baghaei, talesman för det iranska utrikesdepartementet. Han beskriver blockaden som ett provokativt och olagligt steg enligt internationell rätt, som kan bryta eldupphörsavtalet. Irans väpnade styrkor är redo att vidta nödvändiga åtgärder som svar, enligt ryska RIA Novosti. Under onsdagskvällen meddelade USA:s president Donald Trump att Israel och Libanon ska träffas för nya samtal, vilket markerar en paus i de diplomatiska ansträngningarna. Premiärminister Benjamin Netanyahu kommer att tala med Libanons president Joseph Aoun under torsdagen, enligt säkerhetsminister Galia Gamliel. Den israeliska försvarsmakten (IDF) har beordrat invånare i södra Libanon att evakuera området norr om floden Zahrani på grund av Hizbollahs militanta aktiviteter. Iranska myndigheter hävdar dessutom att de gripit fyra israeliska spioner i landet, som påstås ha arbetat för den israeliska underrättelsetjänsten Mossad och försett dem med information om känsliga militär- och säkerhetsanläggningar.

USA inför nya sanktioner mot Irans oljeindustri, med fokus på transporten av oljan, för att begränsa landets möjligheter att generera intäkter. Trots dessa spänningar rapporterar Sky News att USA och Iran sannolikt kommer att återuppta förhandlingarna om en vapenvila nästa vecka, troligtvis i Islamabad, Pakistan.





