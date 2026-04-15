Konflikten fördjupas: Iran svarar på USA- och Israels attacker, fredssamtal under press

Spänningarna i Mellanöstern eskalerar efter att USA och Israel genomfört attacker mot Iran, vilket ledde till Irans högste ledare ayatolla Khameneis död. Iran har svarat med motattacker mot Israel och luftangrepp mot grannländer. Samtidigt fortsätter diplomatiska ansträngningar, men fredssamtalen mellan USA och Iran samt de historiska samtalen mellan Israel och Libanon brottas med stora oenigheter, särskilt gällande Irans kärnenergiprogram och sjöfarten i Hormuzsundet. USA skickar ytterligare militär till regionen som en följd av den alltmer instabila situationen.

Konflikten mellan Iran , USA och Israel har eskalerat dramatiskt. Enligt uppgifter har USA och Israel genomfört attacker riktade mot Iran , vilket resulterat i att landets högste ledare, ayatolla Khamenei, har dödats. Iran s svar har inte låtit vänta på sig. Teheran har svarat med precisa motattacker riktade mot bland annat Israel . Dessutom har luftangrepp genomförts mot en rad närliggande länder, vilket ytterligare spär på den redan spända regionala säkerhetssituationen. SVT liverapporterar kontinuerligt om utvecklingen av denna alltmer komplexa och oroande krigssituation.

Samtidigt som militära handlingar präglar nyhetsflödet, pågår diplomatiska försök att deeskalera situationen. Fredssamtal mellan USA och Iran, som inleddes under helgen, har dock brutit samman. Huvudorsaken till sammanbrottet är djupa oenigheter kring Irans kärnvapenförmåga. Dessa samtal har varit avgörande för att försöka hitta en väg framåt i den kärnvapenrelaterade frågan, men utan framgång i detta skede. Utöver detta har historiska samtal mellan Israel och Libanon inletts i Washington under tisdagen. Dessa förhandlingar syftar till att förbättra relationerna mellan de två länderna. Trots att samtalen fortsätter, kommer Israel enligt uppgifter inte att gå med på ett eldupphör i södra Libanon, vilket är en känslig punkt i regionen.

Irans kontroll över Hormuzsundet har varit en central strategisk fråga. Sedan kriget inleddes har Iran aktivt kontrollerat passage genom detta livsviktiga sund. I samband med den senaste vapenvilan har dock Iran gått med på att öppna sundet. Detta avtal löper dock ut den 22 april, vilket innebär att frågan om sjöfarten i Hormuzsundet förblir en potentiell källa till fortsatta spänningar. Efter de misslyckade fredssamtalen med Iran införde Donald Trump under måndagen en blockad av all fartygstrafik till och från iranska hamnar i Hormuzsundet. Enligt amerikanska militären Centcom har minst nio fartyg tvingats vända på grund av blockaden. Samtidigt visar sjöfartsdata att flera sanktionerade fartyg ändå har lyckats passera genom sundet, vilket komplicerar bilden ytterligare.

Trots de senaste dagarnas händelser och den eskalerande konflikten, rapporterar Sky News att USA och Iran sannolikt kommer att återuppta förhandlingarna om en vapenvila nästa vecka. Vita huset meddelar på onsdagskvällen att samtalen troligtvis kommer att äga rum i Pakistans huvudstad Islamabad, en stad som även var värd för helgens förhandlingar. USA:s vicepresident JD Vance uttrycker en beslutsamhet att fortsätta förhandla och driva igenom sina krav. Fredssamtalen mellan USA och Iran, som avbröts på grund av oenigheter kring Irans kärnenergiprogram, är alltså nu på väg att återupptas. Situationen i södra Libanon är också fortsatt volatil. En rökpelare syntes över Tyr efter en israelisk attack under onsdagen, vilket rapporteras av AP. Dessa attacker kommer i skuggan av de första direkta diplomatiska samtalen på flera decennier mellan Libanon och Israel i Washington.

För att hantera den alltmer instabila situationen i Mellanöstern har Pentagon beslutat att skicka ytterligare tusentals soldater till regionen under de närmaste dagarna, enligt The Washington Post. Amerikanska tjänstemän överväger också möjligheten till ytterligare flyganfall eller markoperationer om vapenvilan inte håller. Cirka 6 000 soldater ombord på hangarfartyget USS George H.W. Bush samt flera medföljande krigsfartyg är på väg till regionen.

Uttalanden från Donald Trump indikerar en tillfredsställelse med att Hormuzsundet öppnas permanent, och han uttrycker en förväntan på en positiv mottagning från Xi Jinping. Regionala tjänstemän rapporterar samtidigt att framsteg görs och att USA och Iran har nått en principöverenskommelse om att förlänga avtalet för att ge utrymme för fortsatta diplomatiska förhandlingar. Innan den två veckor långa vapenvilan löper ut den 22 april, pressar medlarna på för att nå en kompromiss om de tre huvudsakliga knäckfrågorna: Irans kärnkraftsprogram, Hormuzsundet och ersättning för krigsskador.

Iran hotar sjöfarten i Persiska viken, Röda havet och Omanbukten om USA:s blockad av Hormuzsundet fortsätter, rapporterar BBC. Ali Abdollahi, befälhavare för Irans högkvarter Khatam al-Anbiya, framhåller att USA:s blockad skapar osäkerhet för Irans handelsfartyg och oljetankfartyg. Han varnar för att Iran kommer att organisera en förberedelse för ett brott mot vapenvilan. Abdollahi tillägger att Irans väpnade styrkor inte skulle tillåta att någon export eller import fortsätter i Persiska viken, Omanbukten och Röda havet.

Hizbollah har under onsdagen kommenterat Libanons regerings beslut att inleda samtal med Israel. Enligt Reuters betraktar Hizbollah detta som en nationell synd som fördjupar splittringen i Libanon. Hizbollahs parlamentsledamot Hassan Fadlallah menar att mötet mellan Libanons ambassadör i Washington och hennes israeliska motsvarighet inte återspeglar Libanons nationella identitet eller folkets val. Han ifrågasätter om regeringen inser faran med sitt åtagande och om den har slagit in på en felaktig väg som bara leder till att klyftan mellan libaneserna ökar.

Uppgifter under onsdagen gör gällande att en iransk råoljetanker som omfattas av sanktioner har passerat Hormuzsundet. Det är oklart om tankern återvände med sin last ombord eller var tom, enligt Reuters.





