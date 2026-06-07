Konflikten mellan USA, Israel och Iran: Khamenei dödad, fredsförhandlingar pågår

Den 28 februari 2026 inledde USA och Israel en attack mot Iran som dödade landets högste ledare. Iran svarade med vedergällningsattacker mot Israel. Världen väntar nu på ett fredsavtal medan spänningarna fortsätter. En central fråga är blockaden av Hormuzsundet.

Den 28 februari 2026 utförde USA och Israel en gemensam attack mot Iran som resulterade i att Iran s högste ledare, ayatolla Ali Khamenei , dödades. Attacken markerade en dramatisk eskalering i en redan spänd region.

Iran svarade snabbt med en serie vedergällningsattacker riktade mot Israel, vilket ytterligare ökade spänningarna. Världen väntar nu på besked om ett fredsavtal mellan USA och Iran, där blockaden av Hormuzsundet är en central knäckfråga. Hormuzsundet är en av världens viktigaste oljetransportleder, och Iran har hotat att stänga det om deras krav inte tillgodoses. USA och Israel å sin sida kräver garanterad fri passage och att Iran upphör med sina kärnvapenambitioner.

Irans revolutionsgarde (IRGC) bekräftade att de avfyrat ballistiska robotar mot Israels Ramat David-flygbas som svar på israeliska attacker mot Libanon. Irak har tillfälligt stängt sitt luftrum av säkerhetsskäl efter att iranska robotar avfyrats, enligt tjänstemän inom civil luftfart. Samtidigt rapporterar Axios att USA:s president Donald Trump har ringt Israels premiärminister och bett honom att inte svara på Irans attack för att undvika ytterligare eskalering.

Trots detta har Israel fortsatt sina attacker mot vad man uppger är Hizbollah-mål i Libanon, vilket strider mot den vapenvila som nyligen ingåtts. IRGC varnar för att om Israel utökar sina angrepp eller svarar på Irans senaste anfall kommer det att mötas av ännu kraftigare och förödande konsekvenser. IRGC tillägger att vapenvilan accepterades under villkor om eldupphör på alla fronter, men att USA och Israel inte har levt upp till sina åtaganden.

Den israeliska militären (IDF) har upptäckt ett omfattande tunnelsystem under den medeltida korsfararborgen Beaufort i Libanon, som enligt Israel använts av Hizbollah med iranskt stöd. Tunnlarna är utrustade med bostäder, el- och vatteninfrastruktur samt omfattande pansarvärns- och luftförsvarskapacitet. Platsen beskrivs som en terrorhubb, och flera enheter från armén och den militära underrättelsetjänsten arbetar nu för att säkra tunnelsystemet. Parallellt pågår en diplomatisk strid om Irans frysta tillgångar.

USA planerar att göra dessa tillgängliga för Gulfallierade för framtida återuppbyggnad och reparationer, vilket Iran starkt kritiserar. Irans biträdande utrikesminister Kazem Gharibabadi avfärdar kravet och säger att iranska tillgångar varken är krigsbyte för Washington eller en betalningsfond för dess allierade. Han betonar att USA inte kommer att få tillgång till några frysta tillgångar eller lättade sanktioner innan ett fredsavtal har slutits. Situationen förblir extremt spänd, och fredsförhandlingarna fortsätter under stor osäkerhet.

Hormuzsundet, tunnlarna i Libanon och de frysta tillgångarna är de hetaste frågorna som avgör om en vapenvila kan uppnås eller om konflikten ska fortsätta att eskalera





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