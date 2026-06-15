Konkurs av Bilbolag Syd efter massiva klagomål och försvinnande tillgångar

Skatteverket har vunnit en konkurs mot Bilbolag Syd, den svartlistade bilföretaget i Staffanstorp. Företaget lämnar efter sig skulder på miljontals kronor till kunder och staten, med minimala chanser för återbetalning. Många köpare har rapporterat allvarliga fel på köpta bilar och dålig service. Utredningar visar också ett mönster av bolag som byts ut och flyttar adresser, vilket gör det svårt att spåra tillgångar. Konkursförvaltaren har inte kunnat hitta många av de fordon som var registrerade på bolaget.

Skatteverket har drivit igenom konkursen av den svartlistade bilfirman Bilbolag Syd i Staffanstorp. Bakom firman finns stora skulder till kunder som har små möjligheter att få tillbaka sina pengar.

Enligt Fredrik Lugnmark, sektionschef på Kronofogdemyndigheten i Malmö, finns mycket liten sannolikhet att privatpersoner kommer att få ut sina fordringar. Många kunder har upplevt att de köpt bilar med allvarliga fel. Efter köp har de upptäckt problem som ofta inte löses trots att bilen tas in för reparation hos Bilbolag Syd. Ibland svarar företaget inte alls på kontaktförsök.

Allmänna reklamationsnämnden har fått in ett fyrtiotal klagomål mot Bilbolag Syd. Vid samma tidpunkt hade en grupp företag och privatpersoner som riktade krav mot bolaget till Kronofogden samlade skulder på drygt 1,4 miljoner kronor. Skatteverket ansökte om konkurs för bolaget på grund av skulder till staten på cirka 116 000 kronor, avhandlande parkeringsböter och trängselavgifter. Efter en första konkursförhandling i Lunds tingsrätt fick bolaget uppskov att betala men när ärendet återkom uteblev företrädarna.

Det finns ett mönster av flyktingaktiviteter kring bilföretag på Önsvala. Mannen som tidigare drev Bilbolag Syd lämnade styrelsen i september och hans släktingar, två bröder, tog över. Förra sommaren flyttade ett nytt företag, A & E Fordonteamet, in på samma adress. I februari tog bröderna också över denna verksamhet, som senare listats på flera adresser.

Idag verkar ett tredje företag på lokalerna. Konkursförvaltaren har inte kunnat lokalisera trettiotal fordon som är registrerade på Bilbolag Syd. Martin Fälting från Karlstad är en av de misslyckade köparna. Han betalade 25 000 kronor i handpenning för en bil som visade sig vara ett sönderrotat vrak.

Han och andra förhoppningsvis kan få en del av skulderna återbetalt via konkursförvaltaren, men möjligheterna är begränsade p.g.a. avsaknad av tillgångar





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