Konst, skam och att vara offentlig: En reflektion över Josefine Jinders 'Famesick'

Josefine Jinder reflekterar över Lena Dunhams nya bok ”Famesick” och utforskar teman som självförakt, skam och den konstnärliga processen i ljuset av att vara offentlig person. Texten berör även psykisk ohälsa, samhällets syn på svårförpackade tillstånd och den svåra balansgången i att exponera sig själv.

Josefine Jinder , musiker och skribent på Expressens kultursida, har nyligen släppt boken ” Famesick ”. Boken har mötts med både igenkänning och reflektion över konst, självförakt och den mänskliga existensen. Hon beskriver i sin text en stark igenkänning och en symfoni av obehag, men också en viss avundsjuka över Dunhams förmåga att uttrycka sig. Jinder reflekterar kring Dunhams sätt att beskriva skuld, skam och självförakt som en del av konstnärligt skapande, snarare än en motsats.

Hon funderar över hur smärta kan vara både material och bränsle för de som uttrycker sig patologiskt, och hur det kan leda till en cykel av att ifrågasätta sitt eget värde och syfte. Jinder berör också det fenomen där ens namn och personlighet blir en projektionsyta för andras åsikter och känslor. Hon jämför detta med hur Lena Dunham, och andra offentliga personer, kan bedömas mer utifrån sin blotta närvaro än vad de faktiskt gör eller säger.

Jinder pekar på den svåra balansgången i att exponera sig offentligt och hur det kan leda till känslighet och skygghet. Hon tar upp ämnen som psykisk ohälsa, kvinnohälsa, postcovid och utbrändhet, och hur dessa svårförpackade tillstånd kan mötas med oförståelse från omgivningen. Jinder ifrågasätter också den romantiska illusionen av att tro att man kan ”räddas” genom prestation eller relationer, och hur lätt det är att förväxla självmedicinering med kärlek.

Hon avslutar med en reflektion över behovet av att uttrycka sig, även om det innebär att man riskerar att bli dömd eller förödmjukad, och att för vissa är detta inget val, utan en del av deras natur. Texten lyfter fram den komplexa dynamiken i att vara offentlig person och konstnär, och de utmaningar som kommer med att blotta sig själv.

Den behandlar frågor om självförakt, skam, och hur dessa känslor kan vara både drivkraft och hinder i skapandeprocessen. Jinder ifrågasätter normer och förväntningar, och hur de påverkar hur vi bedömer varandra och oss själva. Hon reflekterar också över sårbarheten i att leva med psykisk ohälsa och hur samhället ofta missförstår eller dömer de som kämpar.

Hela texten andas en ärlighet och en vilja att sätta ord på de svåra och ofta tabubelagda aspekterna av det mänskliga livet. Det är en diskussion kring den konstnärliga processen, den offentliga personens utsatthet och vikten av att våga vara sann mot sig själv, trots riskerna.





