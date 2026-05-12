Konsten att misslyckas med det sexiga: En analys av den stora goda glassen

En djupdykning i det kommunikativa haveriet i SVT:s Gift vid första ögonkastet och reflektioner kring offentlig uthängning och sexuell klumpighet.

Att försöka vara sexig är kanske en av de mest riskfyllda mänskliga aktiviteterna. I teorin handlar det om en naturlig utstrålning, en sorts självklar charm eller en lekfull glimt i ögat som signalerar attraktion utan att behöva förklara sig.

Men i praktiken är steget mellan att vara förförisk och att vara djupt pinsam hårfint. Särskilt problematisk blir situationen när man bestämmer sig för att klä sina begär i ord. Språket är ett precisionsverktyg, men när det används i ett försök att vara erotisk utan rätt fingertoppskänsla kan resultatet bli katastrofalt. Detta blir smärtsamt tydligt i SVT:s dokusåpa Gift vid första ögonkastet, ett program som i grunden kan betraktas som ett socialt experiment gränsande till psykologisk tortyr.

Här paras främlingar ihop baserat på ytliga matchningar och förväntas sedan prestera intimitet inför hela svenska folket, vilket skapar en enorm press på deltagarna. I det senaste avsnittet bevittnar vi ett tragiskt exempel på ett totalt kommunikativt haveri. Ett par som initialt verkade fungera väl glider plötsligt isär, och samtalen dör ut i en tung och obekväm tystnad. När de slutligen hamnar i parterapi kommer sanningen fram om varför relationen har stagnerat och varför stämningen blivit så frostig.

Mannen har nämligen försökt använda metaforer för att uttrycka sin sexualitet, men valet av bilder har varit direkt avtändande för hans partner. Genom att berätta att han längtar efter att äta hennes stora goda glass i ett försök att signalera önskan om oralsex, lyckades han förvandla en intim handling till något som snarare påminner om en barnmeny än om passion. Men det stannade inte där.

Han uttryckte även en önskan om att överraska sin partner med sexiga kalsonger prydda med elefanter, med den specifika förklaringen att snabeln skulle hänga fritt så att han kunde vattna henne. Det är en bildspråksnivå som inte bara missar målet, utan som skjuter helt i fel riktning och lämnar partnern i tårar. Det finns en intressant historisk kontext för denna typ av språkliga misslyckanden.

Det har tidigare funnits ett pris som årligen delades ut till den absolut sämsta sexskildringen i litteraturen eller offentligheten. Bland pristagarna återfinns namn som den skarptungade matkritikern A.A. Gill och popikonen Morrissey, och författaren John Updike tilldelades till och med ett livstidspris för sina ansträngningar i att skriva dålig erotik. Även om detta pris tycks ha gått i dvala sedan år 2020, är det uppenbart att mannen i Gift vid första ögonkastet hade varit en stark kandidat för en hedersutmärkelse.

Hans förmåga att välja precis fel ord i ett försök att vara romantisk är nästan imponerande i sin omfattning och visar hur svårt det är att navigera i det sexuella samtalets värld när man saknar fingertoppskänsla. Samtidigt måste vi reflektera över det faktum att SVT väljer att exponera dessa privata och extremt pinsamma ögonblick för en masspublik. Det finns en inneboende grymhet i att låta en människas mest misslyckade försök till intimitet bli allmänt känt och utskrattat i sociala medier.

Även om hans ordval var tveksamma, är det något ännu mer avtändande än klumpig erotik: den hånfulla mobben som kastar sig över en individ för att känna sig överlägsen. Sexighet är trots allt en gåtfull och subjektiv kvalitet. Det är inte helt uteslutet att det finns någon där ute som ser dessa scener och faktiskt finner det charmigt eller modigt att vara så osminkat och klumpigt mänsklig i sin längtan.

Men för de flesta av oss förblir den stora goda glassen en påminnelse om att vissa saker är betydligt bättre att visa än att beskriva med elefantmetaforer





