Konstitutionell granskning under press – Tidöpartierna blockerar granskningar

Enligt statsvetaren Jan Teorell riskerar Sveriges konstitutionella granskningssystem att försvagas. Tidöpartierna anklagas för att blockera granskningar av sig själva, vilket väcker oro för demokratin. Demokratirådets rapport visar både ökad kritik mot Tidöregeringen från Lagrådet och ökad enighet inom KU.

Sveriges konstitutionella granskningssystem befinner sig i en potentiellt utsatt situation, enligt statsvetaren Jan Teorell . Han menar att systemet fungerar väl under normala förhållanden, likt solskensdagar, men frågan är hur det kommer att klara sig under mer turbulenta tider, ovädersdagar.

En oroande trend som KU (Konstitutionsutskottet) observerat under den senaste tiden är att Tidöpartierna, med sin nuvarande majoritet, aktivt blockerar viktiga granskningar som riktas mot dem själva. Detta beteende väcker allvarliga frågor om den demokratiska kontrollen av regeringen och dess politik. Rödgröna KU-ledamöter uttrycker tydlig oro och beskriver situationen som ett demokratiproblem. De pekar på en markant försämring av möjligheterna till effektiv granskning under den nuvarande regeringen.

Jan Teorell påpekar ironiskt nog att just införandet av maktdelning, en grundläggande princip för att begränsa regeringens makt, ursprungligen drevs igenom av borgerliga partier som ett skydd mot vad de kallade ”majoritetens tyranni”. Nu ser vi alltså en situation där en majoritet använder sin makt för att undgå granskning, vilket underminerar själva syftet med maktdelningen. Demokratirådets senaste rapport, publicerad av forskningsinstitutet SNS den 15 april, ger en nyanserad bild av situationen.

Rapporten visar att Tidöregeringens lagförslag har fått betydligt mer kritik från Lagrådet – i genomsnitt dubbelt så mycket – jämfört med tidigare regeringar. Detta kan tolkas som att regeringen lägger fram lagförslag som är mer problematiska ur ett juridiskt perspektiv. Samtidigt visar rapporten en positiv utveckling inom KU. Under de senaste 25 åren har KU:s ledamöter blivit allt mer benägna att enas kring sina beslut, vilket kan tyda på en ökad professionalism och en vilja till samarbete över partigränserna.

Denna ökade enighet kan dock också ses som ett tecken på att majoriteten i KU, i detta fall Tidöpartierna, lyckas driva igenom sina beslut utan större motstånd. Den paradoxala situationen – ökad kritik från Lagrådet kombinerat med en mer enad KU som samtidigt blockerar granskningar av sig själv – illustrerar komplexiteten i det svenska konstitutionella systemet. Det är tydligt att systemet är under press och att det finns en risk för att den demokratiska kontrollen försvagas.

Frågan är om KU kommer att kunna upprätthålla sin oberoende roll och fortsätta att fungera som en effektiv kontrollinstans, eller om Tidöpartiernas agerande kommer att leda till en urholkning av den demokratiska processen. Det är viktigt att notera att en fungerande konstitutionell granskning är avgörande för att säkerställa att regeringen agerar inom lagens ramar och respekterar medborgarnas rättigheter. Denna diskussion är av yttersta vikt för att bevara och stärka den svenska demokratin.

Den fortsatta utvecklingen inom KU och Tidöpartiernas agerande kommer att vara avgörande för att bedöma systemets framtida hållbarhet och effektivitet





