Konstnärliga möten mellan liv och död i Danmark

En utförlig recension av Marina Abramovićs installation i Cisternerne och Sophie Calles utställning på Louisiana, med fokus på feminism, opera och performancekonst.

Danmark är just nu skådeplats för en anmärkningsvärd konstnärlig händelse där två av vår tids mest tongivande och gränslösa kvinnliga performanceartister ställer ut samtidigt. Det framstår nästan som en medveten tanke att Marina Abramović och Sophie Calle , båda konstnärer som använt sina egna liv som råmaterial och som nu befinner sig långt över pensionsåldern, väljer att utforska dödsteman i sina senaste verk.

Abramović, född i det forna Jugoslavien och snart 80 år gammal, har tagit över den mäktiga underjordiska konsthallen Cisternerne i Köpenhamn med sin videoinstallation 'Seven deaths'. Samtidigt presenterar den franskfödda Sophie Calle sin tredje utställning på det prestigefyllda Louisiana museum i Humlebæk genom verket 'Something missing?

'. För den som följt deras konstnärskap under decennier, djupt präglat av feministiska perspektiv och en vilja att utmana sociala normer, är dessa utställningar absoluta måste. Särskilt Cisternernes miljö, som en gång var stadens dricksvattenreservoar, bidrar med en rå och suggestiv atmosfär som tidigare har huserat banbrytande installationer av konstnärer som Tomas Saracéno och Chiharu Shiota.

I Cisternernes mörka och fuktiga valv möts besökaren först av en videointroduktion där Abramović förklarar sitt syfte: att synliggöra det faktum att den kvinnliga huvudpersonen i klassisk opera oundvikligen måste dö. Hon mässar om hur dessa kvinnor dör om och om igen i tragedier som kretsar kring kärlek, förlust och lidande.

Genom att i sitt verk dö sju gånger i en arketypisk gestaltning försöker hon knyta an till operadivan Maria Callas, vars musikaliska geni och tragiska privatliv har fascinerat Abramović sedan barndomen. Musiken från Callas arior i verk som La Traviata, Tosca och Norma skapar en emotionell resonans som är nästan överväldigande, särskilt i den avslutande delen med Casta Diva. Tyvärr matchas inte denna himmelska musik alltid av Abramovićs eget agerande.

Hennes gestaltningar upplevs ofta som stela, kryptiska eller till och med överspända, vilket i värsta fall leder till en känsla av sekundärskam hos betraktaren. Det finns en kontrast mellan Callas sällsynta dramatiska utstrålning och Abramovićs maskliknande ansiktsuttryck, vilket väcker frågor om huruvida estetiska ingrepp har påverkat hennes sceniska närvaro. Även närvaron av den lysande skådespelaren Willem Dafoe kan inte helt rädda produktionen.

I verkets final, där de experimenterar med crossdressing och tillsammans förtärs av eldslågor, är det paradoxalt nog Dafoe som i sin aftonklänning lyckas bättre med rollen än Abramović i rollen som dödsdömd diva. Det mest problematiska med 'Seven deaths' är dock bristen på den autenticitet och risk som präglade hennes tidigare verk, såsom den berömda performancen 'The Artist is present'. Här känns dödskamperna artificiella och vissa scener, som fallet från en skyskrapa, är uppenbart AI-genererade.

För en konstnär som byggt sin karriär på fysiska och psykiska uthållighetsprov blir frånvaron av verklig känslomässig insats påtaglig. Den enda scenen som faktiskt lyckas framkalla en genuin känsla av skräck är när ormar slingrar sig runt hennes hals. Trots detta räddas upplevelsen av den stämningsmättade miljön och Callas röst, vilket hindrar verket från att bli ett totalt misslyckande. Som en välbehövlig motvikt till Abramovićs tunga och stundtals stela framställning finns Sophie Calles värld på Louisiana.

Calles konstnärskap kännetecknas av en sval intelligens och en sinnrik kombination av text och bild. Det som gör Calle så attraktiv i jämförelse är hennes förmåga till humor och självdistans, egenskaper som tycks saknas hos Abramović i detta skede av hennes karriär. Där Abramović försöker tvinga fram en storslagen tragik, lyckas Calle genom subtilitet och smarta observationer nå fram till betraktaren.

Att se båda dessa utställningar samtidigt ger en fascinerande inblick i hur två olika kvinnliga genier hanterar åldrande, konstnärlig identitet och livets slutskede. Medan den ena kämpar med att behålla sin relevans genom storslagna men ibland tomma gester, fortsätter den andra att fascinera genom intellektuell skärpa och en lekfullt allvarsam inställning till tillvarons mysterier





