Konstvåren blomstrar i Malmö med starka utställningar

En översikt över de mest spännande konstutställningarna som för närvarande visas i Malmö och dess omgivningar, med fokus på Beth Laurin, Peter Hahne, Pia Rönicke och Jan Håfström.

Konstvåren har anlänt med full kraft och erbjuder en rikedom av konstupplevelser i Malmö och dess omgivningar. Galleri Wallner presenterar en sensationell utställning med den 91-åriga konstnären Beth Laurin , vars verk präglas av en tyngd och ett tryck som uttrycker motstånd och existentiella frågor.

Hennes grafiska tryck och skulpturer, liksom de fascinerande skisserna till framtida projekt, fångar betraktaren med sin direkthet och politiska undertoner. Parallellt med Laurins utställning på Galleri Wallner, utforskar Peter Hahne abstrakta former och färger på Galleri Ping-Pong, vilket framkallar associationer till Mark Rothkos färgfältsmåleri. På Signal ger Pia Rönicke liv åt Rosa Luxemburg genom ett mångfacetterat verk som kombinerar bildspel, video, foto och brevutdrag. Denna utställning väver en spännande historia om den radikala socialisten och hennes visioner.

En annan pärla är Jan Håfströms utställning på Galleri M i Eslöv, som presenterar hans gåtfulla universum av mumier, döskallar och Fantomens alter ego, Mr Walker, i form av grafik från Ateljé Larsen. Utöver dessa framstående utställningar erbjuder konstscenen i regionen ytterligare spännande upptäckter. Staffanstorps konsthall dyker ner i en undervattensvärld med Lennart Alves cyanotopier och Joanna Thedes glittrande moln av fiskelina. Krognoshuset lyfter fram erfarenheter av internationell adoption i en grupputställning som fokuserar på den östasiatiska diasporan i Sverige.

Galleri Cozmo och Loyal Gallery presenterar dessutom Aleksandra Kucharskas teckningar och Tianyue Zhongs måleri. Denna vår erbjuder en mångfald av konstnärliga uttryck och perspektiv, vilket gör den till en oförglömlig upplevelse för konstälskare





