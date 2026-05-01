Konsumentverket skärper tillsynen mot influencers – risk för rättsliga åtgärder

Konsumentverket intensifierar kampen mot bristfällig annonsmärkning på sociala medier och skickar tillsynsbrev till ett 40-tal influencers som riskerar rättsliga påföljder. Myndigheten betonar att det måste vara tydligt för konsumenterna när ett inlägg är reklam.

Konsumentverket intensifierar kampen mot bristfällig annonsmärkning på sociala medier , och riktar nu skarpare tillsyn mot ett stort antal influencers. Trots att lagkraven kring marknadsföring på sociala plattformar har skärpts, fortsätter många att slarva med att tydligt ange när ett inlägg är reklam.

Detta underminerar konsumenternas möjlighet att göra informerade val och skapar en ojämn konkurrens på marknaden. Konsumentverket har genomfört en omfattande granskning av influencers aktiviteter och funnit allvarliga brister i efterlevnaden av marknadsföringslagen. Särskilt oroande är att bristerna inte bara förekommer hos mindre, nyare konton utan även hos etablerade profiler med stor räckvidd. Detta tyder på att problemet är mer utbrett än man tidigare trott och att det krävs kraftfullare åtgärder för att säkerställa att reglerna följs.

Nu tar Konsumentverket nästa steg genom att skicka ut tillsynsbrev till ett 40-tal aktörer, vilket inkluderar både större och mindre influencers. Dessa aktörer riskerar rättsliga påföljder om de inte omedelbart korrigerar sitt beteende och börjar tydligt markera sponsrat innehåll. Tillsynsbreven är inte bara en varning utan också en uppmaning till handling. Konsumentverket betonar att det måste vara kristallklart för konsumenterna när de tar del av reklam och när de ser genuina, oberoende inlägg.

Myndigheten anser att det är en grundläggande rättighet för konsumenter att veta om de påverkas av kommersiella budskap. För mindre influencers, som kanske är osäkra på hur de ska följa regelverket, har Konsumentverket även skickat ut informationsbrev med tydliga instruktioner och exempel på korrekt annonsmärkning. Syftet är att underlätta för dessa aktörer att göra rätt och undvika potentiella sanktioner.

Det är viktigt att poängtera att okunskap inte är en ursäkt för att bryta mot lagen, men Konsumentverket vill ändå ge alla en chans att rätta till sina misstag. Konsumentverket är tydligt med att de inte kommer att tolerera fortsatta brister i annonsmärkningen. De kommer att fortsätta att granska influencers aktiviteter och vid behov vidta ytterligare åtgärder, inklusive att anmäla oseriösa aktörer till åtal.

Myndigheten understryker att det är deras uppgift att skydda konsumenterna och säkerställa en rättvis och transparent marknadsföring. Denna intensifierade tillsyn är en del av en större satsning för att bekämpa vilseledande marknadsföring på sociala medier. Konsumentverket samarbetar även med andra myndigheter och branschorganisationer för att öka medvetenheten om reglerna och främja en ansvarsfull marknadsföring. För konsumenterna innebär detta att de kan förvänta sig en tydligare och mer pålitlig information på sociala medier.

De kan också vara trygga med att Konsumentverket arbetar aktivt för att skydda deras intressen. Det är avgörande att influencers förstår att de har ett ansvar att vara transparenta mot sina följare och att de inte får vilseleda dem genom att dölja kommersiella budskap. Denna kamp mot bristfällig annonsmärkning är inte bara en fråga om lag efterlevnad utan också om etisk marknadsföring och konsumentförtroende





