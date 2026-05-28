Kontrovers kring planerad 250-dollarsedel med Trump

En planerad särskild 250-dollarsedel för USA:s 250-årsjubileum med presidentens ansikte möter både politiskt stöd och rättsliga hinder, enligt rapporter.

Under Donald Trump s presidentperiod har ambitionen om att föra fram en sedel med hans ansikte på växt fram. Enligt Washington Post har den nuvarande administrationen drivit på för att producera en särskild 250-dollarsedel till USA :s 250-årsjubileum som pryds av presidentens porträtt.

Trots ett långvarigt förbud mot att avbilda levande personer på amerikanska sedlar har Kassören Brandon Beach redan visat upp prototyper av sedeln vid en pressträff på Vita huset tillsammans med finansministern Scott Bessent. Beach försvarar idén och menar att det inte är olämpligt att presidenten avbildas på ett jubileumssedel som firar nationens historia. Finansministern Bessent underströk dock att man inte gett order åt Bureau of Engraving and Printing (BEP) att påskynda produktionen.

Detta uppehållande av att producera sedlar har orsakat interna spänningar. Enligt uppgifter från Washington Post togs den tidigare chefen för BEP, Patricia Solimene, av sitt ämbete efter att ha motsatt sig planerna. Hon ersattes den 18 maj av Michael Brown. Den äldre lagen, som förbjuder levande personer på mynt och sedlar, har varit i kraft i nästan 160 år och ursprungligen antogs för att motverka självprofilering av politiker.

Nu krävs en ändring av kongressen för att tillåta en sådan sedel. I ett tidigare trovligt drag adminstrerat finansdepartementet godkände ett minnesmynt med Trumps signatur, och en 100-dollarsedel med hans autograf har också släppts. Trots produktionstroppen och godkännandet av minnesmyntet rapporterar tidningen om fortsatta problem med att ta fram sedeln och att tidsramarna kan komma att skjutas på.

Kort sagt, medan prototyper föreligts och finns ett starkt politiskt stöd från vissa ledare, möts planerna av ett starkt rättsligt och traditionellt motstånd, vilket skapar en situation där denna sedels framtid fortfarande är osäker och kontroversiell





