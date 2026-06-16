Fotbolls-VM:et är i gång och Irans första match mot Nya Zeeland var följd av protester utanför arenan i Los Angeles, där hundratals personer viftade med förbjudna iranska flaggor. Inuti arenan blev det också en spännande match som slutade 2-2.

Den iranska fotbollslandslagets deltagande i fotbolls-VM har varit omfattat av kontroverser, särskilt under öppningsmatchen mot Nya Zeeland i Los Angeles . Innan matchen inleddes observerades hundratals demonstranter utanför arenan som protesterade mot den iranska regeringen.

Demonstranterna viftade med många förbjudna flaggor, inklusive den gamla iranska flaggan från innan revolutionen 1979. Enligt regler från FIFA är denna flagga förbjuden på läktarna. Trots detta syntes flera hundratal sådana flaggor på plats. Filosofistudenten Ava Amin uttryckte tydligt demonstranternas inställning genom att säga att laget inte representerar det iranska folket utan regimen.

Inuti arenan började matchen intensivt. Nya Zeelands spelare Elijah Henry Just sköt in en redan efter sju minuter, vilket gav dem en tidig ledning. Men Iran återkom och efter 90 minuter stod det oavgjort 2-2. Samtidigt som matchen pågick var frågan om Irans deltagande fortsatt enkel meningsmat mellan de värdande länderna och den internationella fotbollsförbundet.

USA, en av värdarna för VM, är formellt i krig med Iran. Båda länderna har dock undertecknat ett samförståndsavtal för att säkerställa att turneringen kan genomföras utan störningar. Vad detta avtal exakt innehåller är inte offentligt kändt, vilket har skapat spekulationer och oro. Situationen har gett anledning till debatt om politiken ärirens av idrottsevenemang och om fotboll kan fungera som en plattform för fred eller tvärtom för att tysta mörklägga allvarliga mänskliga rättighetsfrågor.

Det iranska teamets framträdande i denna första match ses som mer än bara en sportprestation; det har blivit en symbol för de inre konflikterna i Iran och för de utrikespolitiska spänningarna mellan Iran och Västvärlden





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