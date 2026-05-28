Kontroversiell knätackling väcker debatt efter SVT:s kritik

En våldsam knätackling på Oskar Sundqvist av Timo Meier under en ice hockeymatch ledde till att domarna bara gav en tvåminutersutvisning, vilket väckte kraftfull kritik från SVT:s experter och väcker frågor om bedömningen av farliga handlingar i ishockeyn.

I den andra perioden av ice hockeymatchen uppstod en kontroversiell händelse när Oskar Sundqvist vållades en våldsam knätackling av Timo Meier . Sundqvist krävde akut hjälp på isen och fick sedermera själv lämna arenan på rullstol, en bild som visades i TV-överföringen.

Trots den uppenbara allvarligheten i handlingen avgjorde domarna endast en tvåminutersutvisning för crosschecking, vilket väckte stark kritik från SVT:s hockeyexperter. Jonas Andersson uttryckte sin ilska och kallade utvisningen för absurt, men påstod samtidigt att Meier bör avstängas i efterhand, något som han ansåg vara för sent för att hjälpa det svenska laget. Anders Hellberg instämde och menade att handlingen inte såg bra ut alls och föreslog att straffet bör vara hårdare.

Sam Hallam undrade varför laget inte kunde utnyttja situationen till att få ett kraftfullt powerplay, eftersom knätacklingen mot knät var uppenbar. Händelsen har satt fokus på SVT:s ansvar för saklig och opartisk nyhetsrapportering, särskilt under akuta förhållanden då det kan vara svårt att bekräfta alla fakta. SVT framhäver att de alltid ska försöka rapportera vad de vet, och inte vet, för att upprätthålla trovärdighet





