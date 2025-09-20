Kontroversiell match präglades av protester och Engström-mask

Matchen mellan Malmö FF och Djurgården på Eleda stadion blev en explosiv blandning av fotboll och protester. Nya regler kring maskering på läktarna mötte stark kritik och resulterade i en oväntad firande efter matchen med en Engström-mask.

Djurgården och Malmö FF:s match på Eleda stadion blev en nagelbitare, men det var inte bara fotbollen som stod i fokus. Ett nytt regelverk kring maskering på läktarna skulle testas, och det utlöste både reaktioner och en hel del uppståndelse. Den nya ordningen, där polisen krävde att matchen skulle avbrytas och läktarna tömmas vid upprepade maskeringar, mötte omedelbart stark kritik från både supportrar och klubbledare.

De kände sig inte inkluderade i processen och menade att de inte hade fått någon ordentlig information eller dialog om de nya reglerna. Diskussionen kring detta satte prägeln på matchen långt innan den ens hade börjat. \Per Engström, sektionschef på Nationella operativa avdelningen, hade en central roll i polisens beslut och blev snabbt en symbol för de nya reglerna. Inför matchen visades en stor tifo på hemmapublikens ståplats, som innehöll en målad version av en ledsen Engström med en bebiskropp. Budskapet var tydligt: ”Välj glädjen, Engström”. Denna visuella protest visade på det missnöje som rådde bland Malmö FF:s supportrar och som var riktat mot polisens nya regler och Engströms roll i dem. Reaktionerna var starka och visade på den passion och engagemang som supportrar känner för sitt lag och för att uttrycka sina åsikter. Denna protest visar hur viktigt det är att involvera supportrar i beslut som påverkar deras upplevelse av fotboll. Denna match var därför inte bara en fotbollsmatch, utan också en arena för protester och en demonstration av supportrarnas makt att göra sina röster hörda. \Händelserna tog en oväntad vändning efter matchen. Djurgården, som vann matchen, firade segern på ett ganska okonventionellt sätt. Adam Ståhl, Djurgårdens back, fick tag på en mask som föreställde Per Engströms ansikte, och tog på sig den i samband med firandet. Det var en gest som både hyllade lagets fans och uttryckte en subtil form av protester. Ståhl förklarade efter matchen att han fick masken kastad till sig från publiken och att han ville ge något tillbaka till de supportrar som hade stöttat laget under en tuff säsong. Han betonade vikten av supportrarnas närvaro och engagemang. Detta firande var mer än bara ett ögonblick av glädje, det var en symbolisk handling som knöt samman laget och fansen och betonade vikten av gemenskapen inom fotbollen. Det visar också på hur spelare och supportrar kan kommunicera och visa ömsesidig respekt. Detta evenemang kommer säkerligen att diskuteras vidare, då det visade hur fotboll kan vara en plattform för en mängd olika känslor och uttryck, inte bara sportsliga





