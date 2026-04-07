Kontroversiellt förslag om jakt på björktrast: Jägareförbundet vill tillåta allmän jakt på hotad fågel

Naturvårdsverkets Jakttidsberedning föreslår allmän jakt på björktrast, trots att arten är klassad som 'nära hotad'. Jägareförbundet försvarar förslaget, vilket möts av kritik.

Naturvårdsverket s Jakttidsberedning, en återkommande översyn av gällande jakttider och villkor för jakt, har genomfört en remissrunda för att samla in synpunkter. Denna process, som ingår i Jaktförordningen , genomförs vart sjätte år och syftar till att uppdatera regelverket kring jakt. Förslagen till förändringar ska presenteras för Regeringen senast juni 2026. Historiskt sett, likt tidigare översyner av jaktregler, har Jägareförbundet återigen presenterat förslag som väcker uppmärksamhet.

Tidigare förslag om allmän jakt på ekorre, motiverat av kött och päls, stoppades emellertid, vilket förhindrade att det blev verklighet. Denna gång omfattar beredningen ett förslag om allmän jakt på björktrast. Begreppet allmän jakt innebär att jakt tillåts under en specificerad tidsperiod utan begränsning av antalet individer som får fällas. Allmän jakt på björktrast var tidigare tillåten fram till 2021, då den togs bort av rimliga skäl. SLU-Artdatabanken klassificerade arten år 2020 som ”nära hotad”, vilket innebar en förändring från den tidigare bedömningen ”livskraftig”. Populationen av björktrast visar en nationell minskning.\Björktrasten, en liten fågel med en kroppsvikt på cirka 100 gram, ger minimalt med kött. Detta faktum verkar dock inte påverka Jägareförbundet, som fortsätter att förespråka jakt på arten. Anders Nilsson, Jägareförbundets Riksjaktvårdskonsulent, uttrycker i Svensk Jakt sin övertygelse om att jakt på björktrast är självklart och motiverar detta med att det är ett ”klokt tillvaratagande av en förnybar resurs”. Han erkänner dock samtidigt att fågeln ger ”ganska lite kött”. Att en fågel av denna storlek inte genererar stora mängder fågelbröstfilé är uppenbart. Den jagande matbloggaren Anders Johansson har också kritiserat förslaget. Jägareförbundet strävar ständigt efter att utöka antalet jakttillfällen för jägarkåren. Detta initiativ, där man vill tillåta nöjesjakt på små fåglar i syfte att utvinna några gram kött, visar en tendens att utnyttja alla tillgängliga resurser. Det är nu upp till Regeringen att fatta beslut. Regeringen är ofta lyhörd för förslag om ökad jakt, och det återstår att se om förnuftet segrar och förslaget om björktrastjakt avslås i de kommande förändringarna av Jaktförordningen, som kommer att gälla i sex år framåt.\Det är viktigt att notera att beslutet om jakt på björktrast har betydande konsekvenser för artens framtid. Att tillåta jakt på en art som klassificeras som ”nära hotad” strider mot principerna för hållbar förvaltning och bevarande av biologisk mångfald. Regeringen måste väga in både ekonomiska intressen och bevarandeaspekter när de fattar sitt beslut. Det är väsentligt att överväga de vetenskapliga data som finns tillgängliga om björktrastens population och dess ekologiska roll. Att fokusera på småskalig jakt för att utvinna en minimal mängd kött verkar inte motiverat, speciellt när arten är i en utsatt position. Det är därför viktigt att Regeringen tar hänsyn till de långsiktiga konsekvenserna av sitt beslut och fattar ett beslut som skyddar björktrasten och främjar dess överlevnad. Det är också viktigt att samhället är informerat om dessa beslut och deras potentiella påverkan på vår natur. Att vara medveten om dessa frågor är avgörande för att säkerställa att vi tar ansvar för vår miljö och dess invånare





Similar News:Du kan också läsa nyheter som liknar den här som vi har samlat in från andra nyhetskällor.

Från Brandman till Guld: Perra Johnssons Resa och Färjestads Jakt på Nytt GuldEn tillbakablick på Perra Johnssons framgångsrika karriär i Färjestad, hans räddningsaktion i Stjernen och paralleller till nuvarande tränaren Cam Abbotts situation. Artikeln utforskar Johnssons väg till SM-guld, lagets utmaningar och förväntningarna inför årets slutspel.

OPEC-plus enas om produktionsökningDe åtta medlemmarna i oljesammanslutningen Opec-plus enades på söndagen om att öka produktionen i maj, uppger delegater som vill vara…

Rögle vände 0-3 till 4-3 – Färjestad rasar mot domslutetRögle BK skrev historia genom att vända en matchserie från 0-3 till 4-3 mot Färjestad BK. Matchen präglades av ett kontroversiellt domslut som fick Färjestads Radim Zohorna att rasa, medan Rögles målvakt Arvid Holm betonade vikten av att fokusera på spelarnas prestationer.

Farligt lavinläge kring Tärnaby och HemavanDet råder farliga lavinförhållanden i västra Vindelfjällen där flera skidorter finns, visar Naturvårdsverkets sajt Lavinprognoser .

Årets Galnaste Komedi: Stranger Things-stjärna I Blodig Jakt På Pizza Efter Hallucinogen DrogEn grupp vänner, efter att ha intagit ett hallucinogent drogpreparat, hamnar i ett kaotiskt och surrealistiskt tillstånd. För att motverka effekterna, måste de få tag i pizza – levererad av en drönare – vilket leder till en serie absurda och komiska prövningar. Med positiva recensioner och en ”Stranger Things”-stjärna, lovar filmen en oförglömlig upplevelse.

Gustav Lundgren troligen hälseneskadad i Gais-premiären – VM-drömmen hotadGais-spelaren Gustav Lundgren tvingades lämna planen under uppvärmningen inför den allsvenska premiären mot Djurgården. Landslagsmannen misstänker hälseneskada, vilket riskerar att sätta stopp för spel i VM och resten av säsongen.

