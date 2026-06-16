Kontroversiellt kärnkraftsprojekt i Barsebäck väcker politisk oro och debatt

Nordic Baseload Power söker stöd för två smältvattenreaktorer i Barsebäck, men ägar- och ledarskapets historia väcker kritik. Projektet möter politisk opposition och frågetecken om kostnader och acceptans.

Nordic Baseload Power har sökt statligt stöd för att bygga två fullskaliga smältvattenreaktor er i Barsebäck . Företaget har ett komplext ägar- och ledarskap som väcker oro.

En tidigare vd är dömd för bokföringsbrott, och koncernen har en brokig historia med konkurser. Den nya frontfiguren är Lars Engsund. Detta har utlöst kritik från politiska partier som påpekar att kärnkraftsutbyggnad är en nationell fråga, inte en kommunal uppgift. Kävlinge kommun har tidigare undertecknat en avsiktsförklaring med en annan koncerndel, Nordic Nuclear Energy.

Projektet siktar på att ha den första reaktorn i drift före 2035, förutsatt att alla tillstånd är klara 2029. De två reaktorerna ska tillsammans producera cirka 20 terawattimmar el årligen, tillräckligt för upp till två miljoner hushåll. Företaget är först med att skicka in dubbla ansökningar om finansiering och miljötillstånd i Sverige. Trots detta är det många osäkerheter kring projektets genomförande.

En del politiker anser att det är en representationsplan som förmodligen inte kommer att bli verklighet på grund av kostnader och complexa processer. I Karlshamn hölls en folkomröstning under helgen där majoriteten uttryckte negativa åsikter om liknande kärnkraftsplaner. I Kävlinge pågår en lokal debatt, och det pekar på svårigheter för projektet att få acceptans. Experter använder ändå tidigare kärnkraftsavveckling i Barsebäck som en del av resonemanget.

Utvecklingen visar en lokal förändring från att helt avvisa kärnkraft till nu att pröva ett konkret projekt. Även om planerna ärambitiösa, finns det många praktiska hinder och politisk opposition som kan komma att förhindra genomförandet





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