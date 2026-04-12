Kopitars avsked präglades av känslor – Kings säkrar viktig seger och siktar mot slutspelet

Anze Kopitar tackade fansen i sin sista hemmamatch för LA Kings. Anton Forsberg storspelade och Will Ferrell hejade på Adrian Kempe. Kings vann samtidigt som de säkrar en viktig plats i tabellen inför slutspelet.

Anze Kopitar , 38 år, tog till mikrofonen efter slutsignalen och gled ut på isen i Crypto.com Arena för att tacka sina lagkamrater, klubbens personal och framför allt fansen i Los Angeles. Kvällens möte med Edmonton Oilers var hans sista seriematch på hemmaplan med LA Kings efter 20 år i klubben.

Med en röst fylld av känslor uttryckte Kopitar sin förhoppning: Jag hoppas att detta inte är det definitiva avskedet utan att vi har ett antal matcher i slutspelet framför oss, sa han och kämpade med att hålla rösten stabil. Kings vann matchen med 1-0 efter ett tidigt mål av Artemi Panarin och tog ett viktigt steg uppåt i tabellen, ovanför den kritiska strecket.<\/p>

Anton Forsberg, 33 år, storspelade återigen mellan stolparna och räddade 27 skott. Det var hans tredje nolla för säsongen i de 29 matcher han startat i målet. Forsberg har vunnit alla fyra matcher han spelat i april och varit en avgörande faktor i lagets framgångar och klättring i tabellen.<\/p>

General manager Ken Holland uttryckte sin uppskattning: Anton har varit fantastisk, liksom Adrian Kempe, så vi är verkligen nöjda med våra svenskar i laget. Kings har nu tre bortamatcher kvar på spelschemat, mot Seattle (måndag), Vancouver (tisdag) och Calgary (torsdag).<\/p>

Dessa matcher är avgörande för Kings fortsatta chanser i slutspelet och ger fansen fler möjligheter att se och hylla Anze Kopitar. Han är en legend som gör sina sista matcher i Kings-tröjan innan han flyttar hem till Slovenien i sommar. Kopitar visade sin klass i matchens slutskede genom att vinna de fyra sista tekningarna när Oilers hade tagit ut sin målvakt i ett försök att kvittera.<\/p>

Edmonton kan eventuellt få tillbaka Zach Hyman till nästa match och hoppas att Leon Draisaitl är spelklar när slutspelet inleds. Ekholm kommenterade: Det märks ju när båda är borta, men jag tror att åtminstone Hyman är tillbaka innan serien är färdigspelad. Han tillade: En väldigt duktig spelare över hela banan, så jag förstår att han kommer att vara saknad här i Los Angeles från och med nästa säsong.<\/p>

Adrian Kempe lyckades inte göra mål den här gången, trots att hans superfan, Hollywoodstjärnan Will Ferrell, återigen fanns på plats vid plexiglaset, iklädd sin svenska landslagströja med Kempes namn och nummer 10 på ryggen. Denna gång hade Ferrell sällskap av en annan världsberömd skådespelare, nämligen Steve Carell, känd från filmer som The Big Short och The 40 year Old Virgin samt tv-serierna The Office och The Morning Show.<\/p>

Fansen och media uppmärksammade denna samling av stjärnor vid isen, vilket ytterligare underströk den speciella atmosfären kring Kopitars sista hemmamatch. Matchen blev en känslosam händelse, präglad av både sportslig spänning och hyllningar till en av klubbens mest ikoniska spelare.<\/p>

Kopitars långa karriär i Kings har lämnat ett outplånligt avtryck, och hans avsked markerar slutet på en era för klubben och dess supportrar. Samtidigt blickar laget framåt, med hopp om en framgångsrik slutspelskampanj och fortsatta framgångar med spelare som Forsberg och Kempe.<\/p>





