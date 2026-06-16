Korridorerna på Parentesen hotas av ombyggnad - studenter mobiliserar för att rädda gemenskapen

Studenter på Parentesen i Lund kämpar mot AF Bostäders förslag att omvandla de ikoniska korridorerna till lägenheter. Med namninsamling, webbplats och starkt stöd från tidigare boende och grannar försvarar de den sociala plattform som korridorerna har varit i över sextio år.

Under mer än sextio år har studentkorridorerna på Parentesen i Lund varit navet för vänskap, fester och en stark gemenskap som har format generationer av studenter.

Idag hotas den långa traditionen av ett förslag från hyresvärden AF Bostäder att omvandla korridorerna till avskilda lägenheter. Initiativtagarna Nour Bousetta Svensson, Lukas Jungert och Simon Mirhosseini har i köket på korridor A3 samlat sina medboende för att driva en kampanj mot ombyggnandet. De har startat en webbplats, en namninsamling och ett flertal chattrådar för att mobilisera både nuvarande hyresgäster och tidigare studenter som har sett området som ett viktigt steg in i studentlivet.

"När man kommer som ny student till Lund är korridoren ett väldigt bra sätt att komma in i studentlivet", säger Nour, som tidigare bodde hos en äldre granne men nu trivs på Parrran. För dem är korridoren mer än bara en bostadsyta - den är en social plattform där brännbollsturneringen Parrabollen har hållits i 41 år, där fester med upp till 1500 deltagare har förenat studenter och där veteraner återvänder för att minnas den livliga atmosfären.

Den senaste veckan fick hyresgästerna ett chockerande mejl från AF Bostäder där de meddelades att Parentesen är i stort behov av renovering och att en möjlig omvandling av korridorerna till studentlägenheter övervägs. Detta har skapat stark motreaktion. Enligt Lukas har besök av tidigare studenter ofta lett till nostalgiska ögonblick, men nu upplevs hotet som en verklig risk för den unika gemenskapen.

"Det blir inte samma samvaro i lägenheter, de har ju ingen gemensam yta", menar Simon, som pekar på att delade ytor som köket på A3 är centrala för den dagliga interaktionen. Grannar i närområdet och Moderata studenter Lund har uttryckt stöd på sociala medier och krävt att Parentesen bevaras i sitt nuvarande format. AF Bostäder försvarar sitt förslag med hänvisning till den föråldrade infrastrukturen: gamla avloppsstammar, slitna elledningar och gemensamma duschar som de anser inte motsvara moderna studenters förväntningar.

VD Henrik Krantz menar att en uppgradering kräver högre intäkter och därmed högre hyror, vilket i sin tur skulle göra koridorboendet mindre prisvärt. Studenterna pekar dock på att korridorboende ofta är billigare än att hyra en lägenhet och att en övergång skulle kunna driva upp hyrorna avsevärt. De menar också att en ombyggnad inte bara hotar den ekonomiska tillgängligheten utan även den kulturella identiteten som byggts upp under mer än ett halvt sekel.

"Drar de ut korridorerna och bygger lägenheter på 'Parran' - då kan de lika bra riva allt, för det är inte 'Parran'", säger Lukas med bestämdhet. Konflikten mellan bevarandet av en historisk studentkultur och kraven på modernisering fortsätter, och framtiden för Parentesens korridorer hänger fortfarande i luften





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