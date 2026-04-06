Korruptionsskandal skakar kroatiska skidlandslaget – chef efterlyst

Vedran Pavlek, tidigare chef för det kroatiska alpinlandslaget, anklagas för korruption och är efterlyst av Interpol. Samtidigt återvänder Savannah Guthrie till Today-show efter moderns försvinnande, och Bangladesh kämpar mot ett mässlingsutbrott. Elfel stör tågtrafiken i Stockholm, och drivmedelspriserna förväntas stiga. Flera skyddade boenden för kvinnor har tvingats stänga, men navelsträngsblodbanken i Göteborg har återöppnats. SHL-klubben gör förändringar i ledarstaben.

Det kroatiska alpinlandslaget är i kris efter en korruptionsskandal som skakar laget. Vedran Pavlek, som varit mångårig landslagschef, anklagas för att ha lurat förbundet på omkring 325 miljoner kronor, motsvarande 30 miljoner euro, under en tioårsperiod. Interpol har utfärdat en efterlysning av Pavlek, enligt tidningen Blick. Han deltog själv i tre olympiska spel under 1990-talet, men har sedan 1998, när han avslutade sin aktiva karriär, varit chef för det kroatiska skidförbundet.

Den nationella antikorruptionsmyndigheten inledde en utredning mot honom i slutet av mars. Efter de olympiska spelen i Milano och Cortina sägs 52-åringen ha rest till Istanbul. Hans advokat hävdar att Pavlek för närvarande är på semester och att han förnekar alla anklagelser som riktas mot honom. \I andra nyheter har den amerikanska programledaren Savannah Guthrie från NBC:s Today-show återvänt till programmet för första gången sedan slutet av januari. Hennes återkomst följer på en period av oro, då hennes mamma rapporterades försvunnen. Guthrie uttryckte sin tacksamhet och sade att hon känner kärleken från sina kollegor och tittare. Samtidigt pågår en nödvaccinationskampanj i Bangladesh efter ett omfattande mässlingsutbrott. Uppskattningsvis 100 personer, majoriteten barn, misstänks ha avlidit av sjukdomen. Utbrottet tros vara landets dödligaste på senare tid. I Sverige har ett misstänkt farligt föremål hittats i Hovdala naturreservat i Hässleholm, vilket lett till en polisinsats. Dessutom orsakar ett elfel stopp i tågtrafiken mellan Flemingsberg och Södertälje syd, vilket påverkar resenärer som ska resa mellan Stockholm och Malmö eller Göteborg. Trafikverket förväntar sig att problemet ska vara åtgärdat under kvällen. \Priserna på drivmedel i Sverige förväntas fortsätta att stiga. Enligt Christian Kopfer på Arctic Securities kan bensinpriset nå mellan 25 och 30 kronor per liter under sommaren. Den främsta orsaken till de höga priserna är kriget i Iran och den ökande instabiliteten i Mellanöstern, vilket stör oljeproduktionen och exporten. Vidare har 37 skyddade boenden för kvinnor tvingats stänga sedan en lagändring trädde i kraft i april 2024. Lagändringen krävde tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (Ivo), vilket försvårat för ideellt drivna boenden. Samtidigt har Sveriges enda navelsträngsblodbank återöppnats på Östra sjukhuset i Göteborg. Banken, som är en av 49 i världen, lagrar navelsträngsblod rikt på stamceller. Detta blod kan rädda liv och användas för transplantationer av svårt sjuka barn. Slutligen genomför SHL-klubben en förändring i sin ledarstab, där tränaren Mikael Håkanson inte får förnyat förtroende





