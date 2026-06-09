Kosivare Asllani: 'Första gången jag får en skada, klart som fan jag inte kommer låta det stoppa mig' - SVT Sport

Kosivare Asllani har skadats i sitt korsband och berättar om sin motivation och rehabperiod. Hon beskriver det som otroligt trist att skadan tar bort ett helt år i slutet av karriären, men tror samtidigt att hon tacklar den bättre nu än om hon fått den som ung.

Det har gått sju veckor sedan Kosovare Asllani skadade sitt korsband. För första gången i karriär en har hon en skada, men hon motiveras av att komma tillbaka i bättre slag än någonsin.

Hennes mål är att komma tillbaka i full kraft och att inte låta en skada stoppa henne. Just nu är hon inne i en tuff rehabperiod, där målet är att lyssna noga på kroppen och ta flera steg tillbaka. Hon beskriver det som otroligt trist att skadan tar bort ett helt år i slutet av karriären, men tror samtidigt att hon tacklar den bättre nu än om hon fått den som ung.

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Kosivare Asllani Skada Motivation Rehabperiod Trist Karriär

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