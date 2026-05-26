Kosovare Asllani och Nathalie Björn ansluter till Sveriges damlandslag i fotboll

Sveriges damlandslag i fotboll får stöd av två stjärnskott inför VM-kvalet.

Sveriges damlandslag i fotboll får stöd av två stjärnskott. Kosovare Asllani och Nathalie Björn kommer att ansluta till landslaget inför avgörande matcherna i VM-kvalet. Båda spelarna har varit drabbade av skador och har inte kunnat spela med landslaget på länge.

Förbundskapten Tony Gustavsson är glad över att de kommer att kunna vara med och stötta laget. Kosovare Asllani har varit i rehabilitering efter en korsbandsskada och har inte kunnat flyga in till landslaget. Hon kommer att ansluta inför matchen mot Italien i Göteborg. Nathalie Björn har varit drabbad av en vadskada och har inte kunnat spela på flera veckor.

Hon kommer att ansluta redan i början av samlingen och kommer att träna med landslaget. Förbundskaptenen är glad över att de kommer att kunna vara med och stötta laget. Han tror att det betyder mycket för dem att få komma in och träffa landslaget och att de ger erfarenhet och ledarskap till de yngre spelarna.

Han hoppas att folk kan få se interaktionen mellan dem och spelarna och att det är härligt att se hur de ger mod, självförtroende och tron till de yngre spelarna. Det är viktigt att se till hennes långsiktiga väg tillbaka för Nathalie Björn. Hon har jobbat hårt med målbilden om att komma tillbaka till landslaget och nu är hon i en fas där hon kan träna och interagera.

Förhoppningen om att få med henne som spelare fanns in i det sista, men nu är det viktigaste att se till hennes långsiktiga väg tillbaka och att hon inte får ett återfall. Sveriges damlandslag i fotboll har haft en svår säsong och har kämpat för att komma in i VM-kvalet. Men nu har de chansen att komma tillbaka och att vinna VM-guldet.

Det är en stor hoppning och förbundskaptenen är glad över att de har stöd av två stjärnskott som kommer att kunna hjälpa laget att nå sina mål





