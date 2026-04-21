Kovacs återvänder till AIK – stjärnforwarden muntligt överens om storavtal

Efter intensiva förhandlingar och hjälp från externa finansiärer står det klart att Robin Kovacs lämnar Linköping för en comeback i AIK. Affären, som värderas till 350 000 kronor i månaden, möjliggörs genom en helhetslösning för familjen.

AIK står inför en historisk förstärkning av sin trupp när klubben nu närmar sig en återkomst för stjärnforwarden Robin Kovacs . Under en längre tid har rykten cirkulerat kring forwardens framtid, särskilt efter att det blivit tydligt att han söker sig bort från Linköping. Efter intensiva förhandlingar och noggranna överväganden med familjen kan nu Expressen avslöja att parterna är muntligt överens om ett långtidsavtal som innebär en månadslön på cirka 350 000 kronor.

Att en klubb i Hockeyallsvenskan kan landa en spelare av denna kaliber är i sig en bedrift, men övergången möjliggörs genom dedikerade externa finansiärer som har valt att täcka en betydande del av lönekostnaden. För AIK är detta inte bara en sportslig investering utan även en symbolisk hemkomst för en profil som fansen länge har hoppats få se i den svartgula tröjan igen. Beslutet att återvända till Stockholm är djupt förankrat i familjens behov och framtidsplaner. Robin Kovacs har under veckorna varit tydlig med att familjen är högsta prioritet vid valet av nästa klubbadress. Under de senaste dagarna har han tagit steget att sälja sin bostad i Linköping, vilket fungerat som en tydlig signal om att ett kapitel är avslutat och ett annat, närmare huvudstaden, är på väg att inledas. En avgörande faktor i dessa förhandlingar har varit den helhetslösning som AIK har presenterat, där klubben har lagt stor vikt vid att erbjuda en stabil tillvaro för hela familjen, inklusive anpassningar för hustruns karriär. Denna typ av individanpassade lösningar har blivit allt vanligare i professionell idrott, men det är tydligt att AIK har gjort det lilla extra för att säkra underskriften. Sportsligt innebär värvningen av Kovacs en enorm skjuts för AIK:s ambitioner att återvända till toppen av svensk ishockey. Kovacs, som senast representerade klubben under säsongen 2015/2016, var redan då en tongivande spelare i Hockeyallsvenskan och har sedan dess utvecklats till en mer komplett och rutinerad stjärna. Även om det officiella påskrivandet fortfarande dröjer några dagar då de sista administrativa detaljerna ska finjusteras, råder det liten tvekan om att affären är i hamn. Kovacs själv har under hela processen varit öppen med sin kärlek till AIK och har betonat att klubben alltid har varit ett seriöst alternativ i hans karriärplanering. För fansen innebär detta en möjlighet att få se en av sina egna söner återvända till Hovet, redo att ta sig an utmaningen att lyfta laget mot nya höjder i en serie där marginalerna ofta är små men där individuella prestationer kan avgöra hela matchserier





AIK Robin Kovacs Ishockey Hockeyallsvenskan Transfer

