Kraftfull El Niño väntas förstärka global uppvärmning

En stark El Niño förväntas bidra till extrem hetta och påverka väder över hela världen, med ökad risk för översvämningar och torka.

El Niño är ett väderfenomen som uppstår i Stilla havet och påverkar globala temperaturer. Fenomenet kännetecknas av varmare ytvattentemperaturer i de tropiska delarna av östra Stilla havet, vilket leder till förändrade vindmönster och lufttrycksskillnader.

Detta fenomen inträffar med intervaller på två till sju år och kan vara extra kraftigt, vilket brukar kallas super El Niño. Enligt prognoser från amerikanska NOAA har vi nu en stark El Niño som förväntas bli en av de kraftigaste sedan 1950, med 63 procents sannolikhet för en mycket stark händelse mellan november och januari. Forskare varnar för att den pågående El Niñon förstärker den redan pågående globala uppvärmningen.

Professor Adam Scaife från Storbritannien uttrycker oro eftersom temperaturerna i drabbade regioner kan bli utan motstycke, då uppvärmningen från El Niño adderas till klimatförändringarna. Detta kan leda till extrem hetta globalt och enligt vissa prognoser kan år 2027 bli rekordvarmt. Under slutet av detta år och kommande år förväntas mycket höga temperaturer. Effekterna av El Niño är omfattande.

I vissa regioner ökar risken för kraftiga skyfall och översvämningar, till exempel i Peru, Ecuador, delar av Östafrika, Centralasien och södra USA. Samtidigt ökar risken för torka och skogsbränder i bland annat Australien, Indonesien och norra Sydamerika. Dessa extrema väderhändelser påverkar jordbruk och livsmedelsförsörjning i stor utsträckning. För Sverige är kopplingen svag, men globalt sett får fenomenet stora konsekvenser.

Det finns även La Niña-fenomenet som följer efter El Niño och innebär en förstärkning av normaltillståndet med kallare ytvatten i östra Stilla havet. Sammanfattningsvis är årets El Niño kraftfull och sker ovanpå en redan varm planet, vilket gör att vi måste förbereda oss på extrema väderhändelser och dess påverkan på samhällen och ekosystem världen över





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El Niño Global Uppvärmning Extremväder NOAA Klimatförändringar

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